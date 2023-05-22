Жителей белорусских городов попросили не делать селфи с дикими животными. Почему?
Госинспекция охраны животного и растительного мира предупредила о росте случаев захода диких животных в населенные пункты и дала совет, что нужно в таких случаях делать, а от чего лучше воздержаться.
В ведомстве отметили, что май и июнь характеризуются не только ростом ДТП с участием диких животных, но и увеличением количества случаев их захода, преимущественно лосей, в населенные пункты, пишетБелТА.
Специалисты обратили внимание, что при обнаружении диких животных, не стоит рисковать здоровьем или жизнью ради красивых фото в соцсетях, а лучше сообщить о животном в МЧС или милицию.
При поступлении информации о животном организуется выезд к месту специалистов, в том числе и ветеринарной службы, которые при визуальном осмотре животного определяет возможное наличие бешенства, после чего может приниматься решения об отлове такого животного.
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