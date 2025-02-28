Жителей 15 деревень в Речицком районе предупредили о «безопасных» взрывах в течение 2 недель
«Белоруснефть» предупредила жителей ряда населённых пунктов Речицкого района о проведении сейсморазведочных работ с 1 по 15 марта 2025 года. В рамках этих работ планируются взрывы, но беспокоиться не о чем. Они абсолютно безопасны для людей и имущества, заверил концерн.
Взрывы запланировали вблизи следующих населённых пунктов:
- Вознесенск
- Остров
- Днеприк
- Свиридовичи
- Гостивель
- Лобки
- Остров
- Орёл
- Вышемир
- Дятловка
- Духановка
- Ветхинь
- Иванище
- Весёлый
- Казановка.
Важно отметить, что это уже шестое предупреждение жителей Гомельщины о сейсморазведке в этом году.
[info_b]Буровзрывные работы — это неотъемлемая часть промышленной сейсморазведки, к которому прибегают при поиске и разведке углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых. Он позволяет специалистам определить геологическое строение всего месторождения, изучить его свойства, чтобы принять решение о целесообразности дальнейших работ по добыче ископаемых.[/info_b]
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