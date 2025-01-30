Житель Смиловичей пожаловался в TikTok на разбитые улицы и «знаменитую лужу». Что ему ответили власти?

🎥 Видео

Опубликовано: 30.01.2025 12:31 , Обновлено: 30.01.2025

Житель городского посёлка Смиловичи Червенского района опубликовал в TikTok видео, в котором показал плачевное состояние дорог на нескольких улицах. На ролик обратили внимание в государственной областной газете. Там задали вопросы властям.

Автор видео прошёлся по улицам Полевой, Школьной и 2-му переулку Максима Горького, демонстрируя разбитый асфальт, огромные лужи и грязь. Особенно мужчину возмутило состояние грунтовой дороги на улице Полевой, где, по его словам, «круглый год колдобины», а после дождя — сплошное месиво.

«Тут нет и никогда не было тротуаров, и освещения в тёмное время суток тоже нет», — прокомментировал автор видео состояние 2-го переулка Горького.

Также он обратил внимание на территорию, где прошлым летом прокладывали теплотрассу: дорога там фактически отсутствует, а подходы к парковкам не благоустроены.

Не обошёл вниманием мужчина и «знаменитую лужу», которую, по его словам, обещают отремонтировать уже много лет.

Что ответили власти?

Журналисты mlyn.by обратились за комментарием к заместителю председателя Червенского райисполкома по вопросам строительства и ЖКХ Руслану Чернявскому. По его словам, работа по ремонту дорог ведётся постоянно, и только в прошлом году на асфальтирование дорог в Смиловичах выделили 1 млн 900 тысяч рублей из республиканского бюджета и 235 тысяч из местного.

Как заверил Чернявский, улица Полевая включена в план ремонта на этот год, в 2025 году дорогу полностью заасфальтируют. Также в планах — текущий ремонт придомовой территории на улице Полевой, 15, с асфальтированием, установкой бордюра и укладкой тротуарной плитки.

Местные власти знают и о проблеме с дорогой, где прокладывали теплотрассу. Работы по её благоустройству перенесли на более поздний срок из-за погодных условий. Дорогу пообещали восстановить, как только установится сухая погода.

Вопрос с освещением на улице Полевой и во 2-м переулке Горького, где отсутствуют распределительные сети, также находится на контроле. По словам зампредседателя, специалисты проведут проектно-изыскательские работы, чтобы в перспективе построить сети.

Ранее Telegraf.news писал, что в Минске мусоровоз провалился колесом в свежеотремонтированную дорожниками яму и не смог самостоятельно выбраться. После того как видео инцидента попало в Сеть, в столичном ЖКХ прокомментировали ситуацию, рассказав о причинах и отчитавшись о новом ремонте.

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