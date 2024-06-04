Житель Рогачева заплатил почти 48 тыс. рублей для возвращения домой. В чем дело?

Опубликовано: 04.06.2024 17:59 , Обновлено: 04.06.2024

Жителю Рогачева пришлось выплатить почти 48 тыс. рублей, чтобы вернуться на родину. Дело в том, что 29-летний молодой человек учился в вузе на бюджетной форме получения образования, но не отработал положенный срок по распределению.

“Обязательная отработка не пришлась ему по душе, и спустя некоторое время молодой специалист уехал жить в Дубай”, - рассказали в главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.

Суд постановил возместить средства, которые государство затратило на обучение, сумма как раз и составила почти 48 тыс. рублей. Позже исполнительное производство передали в отдел принудительного исполнения Рогачевского района.

Как сообщили в главном управлении юстиции Гомельского облисполкома, судебные приставы долго не могли “наладить контакт с должником”. Однако вскоре житель Рогачева решил вернуться домой и узнал, что органы принудительного исполнения ограничили его в праве пересекать госграницу.

Молодой человек связался с судебным исполнителем через соцсети и погасил задолженность в полном объеме, дополнили в главном управлении юстиции.

Ранее Telegraf.news приводил 20 случаев, когда белорусские выпускники вузов и ссузов могут избежать отработки по распределению и не выплачивать деньги государству.

Юрист перечислила 20 случаев, когда белорусские выпускники могут избежать отработки по распределению