Жильцы дома в Минске установили за свой счёт игровую площадку и запретили ходить соседям. А так можно?

🎥 Видео

Опубликовано: 11.12.2024 16:09 , Обновлено: 11.12.2024

Минчанка выложила в TikTok видео, в котором пожаловалась на распространённую в наши дни практику - обнесённые по периметру забором и закрытые детские площадки во дворах жилых многоэтажек. Зрители задались вопросом - законно ли это?

На одной из таких площадок в Минске, как показала автор видео (под ником makarovanatalliya), местные жители установили табличку, информирующую о том, что игровая и спортивная площадки были оборудованы за счёт собственников двух близлежащих домов. На этом основании они запретили посещать площадку посторонним, в том числе, жителям соседних домов, “без приглашения”.

Автор видео посетовала на то, что раньше “такого не было” и соседи могли беспрепятственно заходить в чужие дворы.

“Теперь всё по-другом - за решёткой, за забором”, - заявила женщина, продемонстрировав обнесённую металлическим забором площадку со спортивными тренажерами, укрытыми под навесом, детскую горку, столик со скамейками и даже празднично украшенную ёлку, светящуюся новогодними огоньками.

В комментариях часть зрителей назвала такой подход к оборудованию детской площадки “справедливым” и “хозяйским”, а также обратила внимание на то, что ограждение не только не не позволяет проникнуть на площадку посторонним, но и создаёт для детей более безопасное пространство.

“Как бы то ни было, но безопасность детям на площадке:на дорогу не выбегут, посторонние не шляются, никто не поломает ничего. А если и сломает, то свои и есть камеры, оплатят сами”, - прокомментировала одна из зрительниц.

“Ну справедливо. Они свои деньги вложили, поэтому вправе распоряжаться по своему усмотрению”, - поддержала другая.

“А в чем претензии? Жильцы собрали деньги на эту детскую площадку, не для того чтобы любой мог прийти и сломать там что-то! У нас в открытом дворе общая детская площадка - за 3 месяца превратилась в помойку”, - поделилась своим опытом третья.

Это законно?

Однако, другая часть зрителей усомнилась в законности такой практики, назвав самоуправством ограничение доступа к территории для других людей.

“Эм, жильцы, установив несколько объектов во дворе стали владельцами территории?”, - задался вопросом один из зрителей.

Такие претензии можно считать справедливыми и обоснованными лишь в случае, если речь идёт о территории, находящейся в ведомстве города. Если же площадка принадлежит по закону товариществу собственников и, следовательно, те платят за неё налог на землю, то такие действия вполне законны. Разумеется, при условии, что оборудовали площадку и установили забор по согласованию с органами местного управления. Поэтому, если у жильцов соседних домов возникают сомнения в законности введения таких “территориальных ограничений”, следует обращаться за разъяснениями именно туда.

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