Можно ли белорусам установить шлагбаум на въезде к многоквартирному дому? В МЧС напомнили о нюансе, который всё меняет

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Опубликовано: 27.10.2024 13:03 , Обновлено: 27.10.2024

В пресс-службе МЧС рассказали, что в ведомство поступили обращения с вопросом, можно ли устанавливать шлагбаумы на въезде во дворы многоквартирных домов. Там рассказали, правилами пожарной безопасности это не запрещено при соблюдении важного требования. Которое, в свою очередь, может нивелировать все плюсы установки устройства.

В МЧС напомнили, что в требованиях пожарной безопасности нет запрета на установку шлагбаумов “на въезде на внутреннюю территорию многоквартирного жилого дома”. Однако такие устройства не должны мешать въезду пожарной техники, гласит пункт 7 Правил пожарной безопасности.

”… согласно пункту 8 этих же Правил при механизированном открывании въездных ворот, шлагбаумов или других ограничивающих въезд устройств на придомовую территорию многоквартирного жилого дома они должны иметь возможность ручного открывания”, - рассказали в МЧС.

Таким образом получается, что шлагбаумы ставить можно, но только такие, которые можно открыть вручную.

Стоит также помнить, что устанавливать шлагбаум нельзя без предварительного получения согласований с местными чиновниками, милицией и МЧС. Иначе, его демонтируют за счёт установивших. Решение о возведении преграды должны поддержать не менее 70% жильцов двора.

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