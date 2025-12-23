Жильцов пострадавшего дома в Гомеле предупредили о новых дефектах

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Опубликовано: 23.12.2025 18:44 , Обновлено: 23.12.2025

В Гомельском областном исполнительном комитете сообщили, что в многоквартирном доме на улице Косарева обнаружили новые дефекты, влияющие на несущую способность.

В связи с этим жильцов предупредили, что в течение суток, на время проведения работ, в целях безопасности им не следует находиться в опасной зоне.

Строителям же придется провести дополнительные демонтажные работы с 10-го по 6-й этажи.

Ранее жители Гомеля поделились видео и фото, где видно, как огромный экскаватор сносит часть пострадавшего в результате взрыва дома. Тем временем в завалах обнаружили тело женщины, погибшей, по всей видимости, из-за катастрофы.

Под завалами в гомельской многоэтажке нашли тело погибшей женщины