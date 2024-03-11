Наценки 200%. КГК взял секонд-хэнд и стоковые магазины одежды «на особый контроль»

Опубликовано: 11.03.2024 16:02 , Обновлено: 25.04.2025

Органы финансовых расследований Комитета госконтроля выявили более 10 тысяч новых вещей, которые продавали в Беларуси под видом б/у. Сотрудники ведомства взяли ситуацию "на особый контроль", сообщил гоcтелеканал "Беларусь 1".

По данным КГК, нелегальный товар привозили из Европы и России, а наценки в магазинах доходили до 200%. Для белорусских покупателей подобные махинации обернулись “завышенными ценами на одежду, обувь и аксессуары”, которые они могли приобрести гораздо дешевле.

По всей стране уже проверили несколько десятков торговых точек, рассказали в официальном Telegram-канале КГК Беларуси. Сотрудники ведомства подчеркнули, что подобные действия повлекли за собой не только фиктивные документы, но и махинации с налогами.

“Мы проверили 34 магазина во всех областных центрах страны, а также 5 наиболее крупных складов на территории Минского района”, — рассказал замначальника отдела департамента финансовых расследований КГК Беларуси Юрий Кардымон и добавил:

“В результате всего в секонд-хенды поступило более 10 тысяч новых вещей на сумму 680 тыс. рублей, которые продавались по ценам товаров, бывших в употреблении.

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