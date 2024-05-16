До 5000 рублей. Гродненский "Азот" опубликовал более 700 вакансий. Кого ищут?

Опубликовано: 16.05.2024 14:38 , Обновлено: 16.05.2024

Одно из крупнейших предприятий Беларуси — ОАО "Гродно Азот" — опубликовало более 700 вакансий в городе над Неманом. Заводу требуются как простые рабочие, так и сотрудники высшего звена. Мы посмотрели, кого конкретно ищут, какие требования предъявляют и сколько обещают платить.

Так, например, на Интернет-портале государственной службы занятости опубликовали вакансию маркетолога. Работодатель предлагает полную ставку и общежитие для нуждающихся. Для того, чтобы откликнуться, необходимо заполнить анкету на официальном сайте ОАО “Гродно Азот”. Из требований: 5 лет опыта работы, высшее профильное образование и… всё. Зарплату обещают в размере 4300 белорусских рублей.

В тот же отдел маркетинга ищут руководителей. Предлагают полную занятость, жильё и зарплату от 4200 рублей до вычета налогов. Интересно, что в описании вакансии указано, что предприятию нужен не один начальник отдела, а сразу три. Требования аналогичные: 5 лет опыта и высшее профильное образование.

Ещё одна из прибыльных позиций на предприятии — начальник службы. Обязательными условиями при приёме на работу является высшее образование (химическая технология), а также опыт в химическом производстве, в том числе на руководящих должностях от 5 лет. Платить обещают 4150 белорусских рублей.

Кроме того, ОАО “Гродно Азот” приглашает на работу двух ведущих бухгалтеров. Для отклика также требуется заполнить анкету и ждать обратной связи. Заработная плата будущего сотрудника составит 2775 рублей, пообещали на предприятии. Кроме традиционного требования о высшем образовании, работодатель указал следующие:

опыт работы от 5 лет по направлению деятельности;

знание МСФО и владение навыками их применения при формировании отчётности;

наличие сертификата, подтверждающего прохождение обучения по МСФО;

владение английским языком – не ниже уровня Intermediate (В1).

Если вы инженер-программист с дипломом о высшем образовании и опытом работы от 3 лет, то следующая вакансия специально для вас. На завод требуются три сотрудника, каждому из которых предприятие пообещало платить от 2170 рублей в месяц (до вычета налогов).

Помощника мастера седьмого разряда со средним специальным образованием также ищут на ОАО “Гродно Азот”. Работа в две смены, характер — постоянный. В описании вакансии указано, что у соискателя должен быть квалификационный разряд по профессии, опыт работы в химическом производстве и отсутствие медицинских противопоказаний (работа во вредных условиях труда). Кроме того, придётся сдать экзамен. Зарплату пообещали в размере 2029 белорусских рублей.

Также не требуют наличия “вышки” и для тех, кто хочет устроиться на завод аппаратчиком синтеза. Нужен всё тот же разряд по профессии (шестой), опыт работы в химпроизводстве и отсутствие медицинских противопоказаний. Работа в две смены, зарплата — от 1899 рублей.

Также на предприятие активно ищут врачей, инспектора по кадрам, оператора котельной, экономиста, начальника цеха, машиниста, грузчика, приёмщика баллонов, специалиста по продажам, шлифовщика, охранника и др. Весь перечень вакансий на ОАО “Гродно Азот” можно посмотреть здесь.

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