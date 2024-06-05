Запретили оздоровление? Частники пожаловались на «новые требования» к организации отдыха детей в Беларуси

Опубликовано: 05.06.2024 12:24 , Обновлено: 05.06.2024

Частные компании, которые занимаются в Беларуси организацией детского отдыха, столкнулись с "новыми требованиями" властей для начала своей работы. В то же время в администрации Советского района Минска заверили, что правила открытия лагерей для структур как частной, так и государственной формы собственности одинаковые.

Так, по словам начальника управления образования администрации Советского района Инессы Соболенко, для старта проекта по организации детского отдыха необходимо пригласить комиссию по оздоровлению, передал портал Office Life. Она и решит, соответствует или же нет лагерь установленным требованиям, если замечаний не будет, комиссия выдаст акт готовности объекта.

Соболенко перечислила требования, предъявляемые к детским лагерям: безопасность отдыха, педагогическое образование сотрудников, которые работают с детьми, и регистрация воспитательных и учебных программ.

При этом, как сообщил Office Life, перед летними каникулами частные компании по организации детского отдыха получили письма с информацией о том, что они не имеют права заниматься оздоровлением детей. Так, на специальном собрании администрация Советского района столицы пояснила, что деятельность оздоровительных лагерей, согласно законодательству, предусмотрена только для учреждений образования.

Как реагируют частные компании по организации детского отдыха

По словам руководителя проекта для общения и отдыха “Краски жизни” Анастасии Евдокименко-Лисовской, такие требования к детским лагерям - новшество этого года. “Сейчас мы проходим приемку, как настоящий лагерь. Наша воспитательная программа зарегистрирована в отделе образования, у нас есть все разрешения — от санстанции, пожарных, милиции и так далее. О нас знает местный исполком, мы написали уведомительное письмо”, - рассказала Евдокименко-Лисовская.

Также у частных организаций возникает вопрос, можно ли называться лагерем, не оказывая при этом услуги по оздоровлению. “Районная администрация согласилась, что такой лагерь «может быть», но группы должны работать по девять дней, так предусмотрено законодательством”, — пояснил руководитель лагеря в парке культуры и отдыха «Маливур» в Логойском районе Денис Антес. С его слов, новые требования касаются мест, где дети находятся круглосуточно.

Многие проекты как раз не предусматривают оздоровление. “У нас детки катаются на лошадках, участвуют в кулинарных мастер-классах, ходят на экскурсии и в кинотеатр, мастерят в кружках рукоделия. Вот такой формат, как видите, ничего оздоровительного”, — рассказали в летнем лагере «Наносы Отдых» в Нарочанском национальном парке.

Кстати, 28 мая директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский на пресс-конференции пообещал провести “жесткий мониторинг” частных детских лагерей. “Потому что зачастую там не обеспечена безопасность пребывания, должный уровень предоставления услуг по питанию, проживанию”, - заявил он.

Болбатовский также сообщил, что в настоящее время готовятся изменения в законодательстве для регламентации деятельности частных лагерей.

«Не собираемся ничего запрещать, но…» — В Беларуси пообещали провести «жесткий мониторинг» частных детских лагерей