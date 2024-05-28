"Не собираемся ничего запрещать, но..." - В Беларуси пообещали провести «жесткий мониторинг» частных детских лагерей

Опубликовано: 28.05.2024 16:19 , Обновлено: 28.05.2024

Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения запланировал провести рейды по частным детским лагерям в Беларуси. Об этом на пресс-конференции сообщил директор центра Геннадий Болбатовский.

“Что касается частных лагерей, которые работают по своей инициативе, в этом году будет проводиться более жесткий мониторинг по выявлению мест незаконного пребывания детей, потому что зачастую там не обеспечена безопасность пребывания, должный уровень предоставления услуг по питанию, проживанию”, - заявил Болбатовский.

По его словам, в прошлом году из-за нарушений, удельный вес которых составил почти 90%, приходилось закрывать лагеря, чтобы обеспечить безопасность детей.

“Мы не против альтернативы, но должно быть согласовано, кто имеет право на предоставление данных услуг, с местной исполнительной властью. Поэтому мы не собираемся никому запрещать ничего, но все должно быть узаконено”, - прокомментировал работу частных детских лагерей директор.

И добавил, что сейчас готовят изменения в законодательстве, чтобы регламентировать деятельность частных лагерей.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Федерация профсоюзов Беларуси (ФПБ) перед летними каникулами школьников решила провести рейды по детским лагерям. Среди прочего ФПБ запланировала оценить там состояние душевых, пищеблока, укомплектованность лекарствами.

ФПБ объявила рейды по детским лагерям. Что пообещала проверить?