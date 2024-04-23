"Запрет потребления воды и продовольствия" - На БелАЭС отработали реагирование на радиационную аварию

Опубликовано: 23.04.2024 20:30 , Обновлено: 23.04.2024

На территории Белорусской атомной электростанции в Гродненской области 23 апреля провели республиканскую тренировку по реагированию на радиационные аварии. Список участников внушительный: конечно, сама станция, подразделения МЧС, Министерства здравоохранения Беларуси, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерства энергетики, Национальной академии наук. Об учениях рассказали в Telegram-канале Научно-практического центра (НПЦ) гигиены.

В НПЦ рассказали, что входило в задачи ситуационно-кризисных центров Минздрава на этих учениях. Так, сотрудники должны были оценить дозы облучения населения и спрогнозировать последствия для здоровья людей, подготовить рекомендации по оказанию медпомощи и лекарственному обеспечению и не только

А специалисты НПЦ гигиены оценили необходимость введения защитных мероприятий в зависимости от доз облучения населений. Это эвакуация людей, их укрытие, запрет потребления воды и продовольствия, блокирование щитовидной железы.

[info_b]Блокирование щитовидной железы, или йодная профилактика - введение препарата стабильного йода (обычно йодистого калия) для предотвращения или уменьшения поглощения радиоактивных изотопов йода щитовидной железой при аварии, связанной c воздействием радиоактивного йода.[/info_b]

Фото: Telegram-канал "НПЦ гигиены"

В Научно-практическом центре гигиены заверили, что учения “завершились успешно”: по всем сценариям своевременно приняли “соответствующие радиационной обстановке решения”.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как аварию на БелАЭС решили смоделировать в Литве. “Произошла ядерная авария, об этом сообщит Госатомэнерго. Весь сценарий выстроен таким образом, что автоматизированные станции Центра радиационной защиты заметят увеличение мощности дозы гамма-излучения, и в этом случае заработает весь механизм», — рассказал в марте 2024 года о сценарии учений директор пожарной охраны и спасательной службы Литвы Саулюс Грейчюс.

В Литве решили смоделировать аварию на БелАЭС