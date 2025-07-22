Милиция взяла на контроль фудкорты и фудфесты в Минске

Опубликовано: 22.07.2025 15:31 , Обновлено: 22.07.2025

Начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Сергей Горохов рассказал об особенностях работы системы мониторинга общественного порядка в столице. Он сообщил, что этим летом милиция взяла под свой контроль общественный порядок в местах проведения фудфестов, которые, как правило, проводятся в выходные, а также места работы постоянных фудкортов.

Отдельные столичные открытые локации, которые летом часто становятся площадками для фестивалей, такие как Лошицкий парк или Ботанический сад Горохов назвал “не совсем приспособленными и предназначенными” местами для массовых мероприятий.

“Эти места отрабатываются нами заблаговременно совместно со всеми заинтересованными, кто так или иначе связан с обеспечением функционирования, проведения этих мероприятий. Чтобы мы заблаговременно могли понимать, какие риски, угрозы возможно несёт организация этого мероприятия”, - объяснил Горохов, подчеркнув, что при этом анализе милиция учитывает и прошлый опыт самих белорусских правоохранителей, и зарубежный опыт.

По его мнению, сами организаторы таких мероприятий “все эти риски и угрозы, скорее всего, не спрогнозирует”, поэтому требуется участие милиции для минимизации рисков.

Что касается постоянных фудкортов, как стационарных так и обильных, то, по словам Горохова, их милиция отрабатывает на постоянной основе. Там правоохранители следят за состоянием общественного порядка, наплывом граждан, проводят анализ потоков людей по дням недели и времени суток, чтобы спланировать работу милиции, не допустить совершения правонарушений и обеспечить массовым мероприятиям “качественное сопровождение”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что накануне глава МВД Беларуси Иван Кубраков поучаствовал в коллегии УВД Минского облисполкома, где назвал недостатки в работе милиции и снова потребовал уделить внимание отдельным категориям жителей Беларуси.

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