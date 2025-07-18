Лукашенко назвал план по урожаю на 2025 год и потребовал «нестандартной организации труда»
На селекторном совещании у Президента по вопросам уборочной кампании 2025 года 18 июля озвучили, сколько зерновых планируют собрать в этом году белорусские аграрии. Чтобы выполнить показатель и вовремя убрать зерновые с учётом непростых погодных условий, глава государства потребовал от них "нестандартной организации труда".
Именно четкая организация работы, в том числе, с “достойным поощрением за качественный труд” для работников, по мнению Александра Лукашенко, играет решающую роль в уборочной кампании.
“Государство для проведения успешной уборочной кампании сделало все возможное. Поэтому от всех - от руководителя до механизатора - требуется максимальная отдача”, - процитировало Лукашенко его Администрация (АП).
Там озвучили прогнозируемый валовой сбор зерна и зерновых культур (в бункерном весе) в этом году. По подсчётам правительства, он может составить порядка 11 млн тонн .
“То, что нам нужно. Это то, что сейчас на корню. Это надо еще без потерь убрать”, - заявил Лукашенко.
[info_b]Напомним, в марте Министерство сельского хозяйства и продовольствия подробно расписывало план урожая 2025 года. По расчётам ведомства, в этому белорусские аграрии должны собрать:
- 9,92 млн тонн зерна,
- 1,1 млн тонн маслосемян рапса,
- 5,1 млн тонн сахарной свеклы,
- 780 тыс. тонн картофеля (после начала посевной посевные площади решили увеличить),
- 55 тыс. тонн льноволокна,
- 587 тыс. тонн овощей открытого и защищенного грунта,
- 229 тыс. тонн плодов и ягод.[/info_b]
Плохо подготовились?
В АП сообщили, что у Комитета государственного контроля, Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел возникли претензии по подготовке к уборочной и заготовке кормов в отдельных хозяйствах (в ходе совещания упреки прозвучали, в частности, в адрес хозяйств Свислочского и Солигорского районов).
“В некоторых регионах плохо подготовились к уборочной страде. Например, стоят неисправными и зерноуборочные комбайны, и зерносушильные комплексы. Часть отремонтированных комбайнов не прошла гостехосмотр”, - рассказали о выявленных недостатках в АП.
По словам Лукашенко, комбайны не готовы к уборке зерна “практически в каждом третьем из проверенных хозяйств Республики”. В числе причин тому он назвал следующие:
- нехватка запасных частей и топлива,
- нехватка механизаторов,
- не проведённая подготовка складов для приемки зерна.
Одновременно с этим Президент упрекнул некоторые хозяйства в “приписках”, когда техника “готова к работе только на бумаге”, а также в воровстве, которое потребовал “пресечь железным образом”.
“Удивительно, кого пытаются обмануть”, - задался риторическим вопросом Лукашенко и добавил - Закручивайте по линии милиции, да и других правоохранительных органов, на всю катушку”.
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