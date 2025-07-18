Лукашенко назвал план по урожаю на 2025 год и потребовал «нестандартной организации труда»

Опубликовано: 18.07.2025 12:55 , Обновлено: 18.07.2025

На селекторном совещании у Президента по вопросам уборочной кампании 2025 года 18 июля озвучили, сколько зерновых планируют собрать в этом году белорусские аграрии. Чтобы выполнить показатель и вовремя убрать зерновые с учётом непростых погодных условий, глава государства потребовал от них "нестандартной организации труда".

Именно четкая организация работы, в том числе, с “достойным поощрением за качественный труд” для работников, по мнению Александра Лукашенко, играет решающую роль в уборочной кампании.

“Государство для проведения успешной уборочной кампании сделало все возможное. Поэтому от всех - от руководителя до механизатора - требуется максимальная отдача”, - процитировало Лукашенко его Администрация (АП).

Там озвучили прогнозируемый валовой сбор зерна и зерновых культур (в бункерном весе) в этом году. По подсчётам правительства, он может составить порядка 11 млн тонн .

“То, что нам нужно. Это то, что сейчас на корню. Это надо еще без потерь убрать”, - заявил Лукашенко.

[info_b]Напомним, в марте Министерство сельского хозяйства и продовольствия подробно расписывало план урожая 2025 года. По расчётам ведомства, в этому белорусские аграрии должны собрать:

9,92 млн тонн зерна,

1,1 млн тонн маслосемян рапса,

5,1 млн тонн сахарной свеклы,

780 тыс. тонн картофеля (после начала посевной посевные площади решили увеличить),

55 тыс. тонн льноволокна,

587 тыс. тонн овощей открытого и защищенного грунта,

229 тыс. тонн плодов и ягод.[/info_b]

Плохо подготовились?

В АП сообщили, что у Комитета государственного контроля, Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел возникли претензии по подготовке к уборочной и заготовке кормов в отдельных хозяйствах (в ходе совещания упреки прозвучали, в частности, в адрес хозяйств Свислочского и Солигорского районов).

“В некоторых регионах плохо подготовились к уборочной страде. Например, стоят неисправными и зерноуборочные комбайны, и зерносушильные комплексы. Часть отремонтированных комбайнов не прошла гостехосмотр”, - рассказали о выявленных недостатках в АП.

По словам Лукашенко, комбайны не готовы к уборке зерна “практически в каждом третьем из проверенных хозяйств Республики”. В числе причин тому он назвал следующие:

нехватка запасных частей и топлива,

нехватка механизаторов,

не проведённая подготовка складов для приемки зерна.

Одновременно с этим Президент упрекнул некоторые хозяйства в “приписках”, когда техника “готова к работе только на бумаге”, а также в воровстве, которое потребовал “пресечь железным образом”.

“Удивительно, кого пытаются обмануть”, - задался риторическим вопросом Лукашенко и добавил - Закручивайте по линии милиции, да и других правоохранительных органов, на всю катушку”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях Национальный статистический комитет опубликовал данные о производстве сельскохозяйственной продукции в Беларуси за январь-июнь 2025 года. Согласно официальной информации, объём производства в сопоставимых ценах составил 97,3% к уровню аналогичного периода прошлого года.

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