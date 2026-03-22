Закончится ли засуха? Беларуси пообещали до +20°C и приход циклона

Опубликовано: 22.03.2026 08:35 , Обновлено: 22.03.2026

Почти последняя неделя марта (за исключением пары дней) принесет белорусам погоду, более свойственную апрелю, если не началу мая. Температура будет расти и держаться выше климатической нормы. Об этом сообщил синоптик Дмитрий Рябов. А что с осадками? Когда закончится "засуха"?

«Хорошая новость. Температурный фон ожидается на несколько градусов выше климатической нормы. Новой недели начнётся слияние на погоду области высокого атмосферного давления и умеренно тёплых воздушных масс с юго-запада Европы», — заявил Рябов.

Тем временем Беларусь начала вновь прогреваться в конце уходящей недели. Субботний лидер — Лельчицы, +14,0°C. А в воскресенье, 22 марта, еще на 1–2°C теплее, сообщил «Метеовайб».

Первая половина недели: сухо и тепло

В понедельник , 23 марта, как сообщил синоптик, в большинстве районов страны осадков не предвидится. «Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Ночью, утром местами слабый туман, видимость до километра», — сообщил Рябов, уточнив, что температура ночью местами опустится до минусовых значений: от -5 до +2°C, днем же вырастет — от +9°C по крайнему востоку Беларуси до +15°C тепла по западу.

Во вторник власть над погодой сохранит область высокого давления. «Дожди маловероятны, облаков в небе будет немного», — утверждает метеоролог. Судя по прогнозу, ночью и утром в отдельных районах снова ожидается слабый туман, который ухудшит видимость до километра. Ночью столбики термометров покажут от -3 до +3°C, днем — от +10°C по северу до +15°C тепла по югу.

«В среду резких погодных изменений не ожидается. По-прежнему без существенных осадков. Переменная облачность. Местами туман, ухудшающий видимость до полукилометра», — прокомментировал Рябов предстоящую среду.

Влажность воздуха, как отметил специалист, составит до 70%. Ветер переменных направлений, умеренный. Ночью будет от -3 до +3°C, днем — от +9 до +16°C. К тому же, теплее всего прогнозируется по юго-западу: там воздух прогреется аж до +18°C .

А вот синоптик Nadvorie не скупился на обещания потепления. «Настоящее тепло надо ждать в середине недели, когда регион окажется на западной периферии антициклона с центром над Средней Волгой в теплом секторе обширного циклона Н над Скандинавией», — написал погодный Telegram-канал.

«Потоки перестроятся на южные и температура в Беларуси поднимется до +15…+17°C; в четверг и пятницу по югу не исключены +20°C. Преимущественно сухо. Существенные осадки, и то только по западу страны, возможны скорее всего в ночь на следующее воскресенье», — [link href=“https://t.me/nadvorie/21649?single” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] пообещал [/link] Nadvorie.

Дожди будут

Предварительно в четверг , как спрогнозировал Рябов, атмосферный фронт с Балтики принесет облачную погоду. «В большинстве районов кратковременные дожди. Ночь и утром местами туман», — заявил он. Ветер будет восточный, юго-восточный умеренный, временами порывистый. Ночью температура составит от +1 до +6°C тепла, днем — от +7°C в северных районах страны до +14°C в южных.

«В пятницу на фоне высокого давления начнёт проходить очередной атмосферный фронт. Он пожалует к нам с северо-запада Европы и принесёт на большую часть страны кратковременные дожди», — рассказал Рябов.

Ночью и утром местами возможен туман, но ненадолго. Ночью — от -1 до +4°C, днем — от +10°C в северо-западных и центральных районах до +15°C в юго-восточных.

Влажная неустойчивость

А вот в выходные погоду в Республике будет определять влажная и неустойчивая воздушная масса , о чем и предупредил Дмитрий Рябов.

В субботу , согласно прогнозу метеоролога, облачно, местами небольшие кратковременные дожди. «Ветер восточный умеренный, временами порывистый. Влажность до 90%», — сообщил синоптик. Ночью ожидается от -1 до +4°C, днем — от +5°C по северо-западу до +13°C по юго-востоку.

«В воскресенье. Атмосферный фронт никуда не уйдёт, так что облачность сохранится. Местами снова небольшие дожди. Ночью утром туман. Видимость может падать до полукилометра», — заявил Дмитрий Рябов.

Влажность, по его словам, будет по-прежнему высокая. Ночью — от +1 до +6°C тепла, днем — от +9°C на северо-востоке до +13°C по Брестской и Гомельской областям.