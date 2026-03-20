Заготавливать березовый сок в Беларуси можно. Но может выйти дорого: штраф до 900 рублей

Опубликовано: 20.03.2026 11:00 , Обновлено: 20.03.2026

Сразу два министерства в последние дни обратились к белорусам по поводу самой настоящей народной традиции – заготовки берёзового сока. Минлесхозу (Министерству лесного хозяйства) пришлось опровергать слухи о запрете на самостоятельную подсочку.

Недавно в соцсетях малоизвестные источники громко объявили о запрете для простых белорусов на заготовку сока. Якобы такое право оставили только лесхозам. В лесном ведомстве напомнили, что добыча регулируется законодательством и оно не менялось. Для легальной добычи нужно обращаться в лесхоз и получить разрешение.

Но не менее важно знать правила заготовки берёзового сока в Беларуси. И тут уже Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды напомнило, что нарушения могут привести к значительным штрафам.

За что можно получить штраф до 900 рублей?

Согласно сообщению Минприроды, сбор берёзового сока строго запрещен в таких местах:

населенных пунктах;

дендрологических парках;

ботанических садах;

местах обитания редких видов;

в зонах охраны историко-культурных ценностей;

на территориях курортов и организаций здравоохранения;

в местах массового отдыха;

а также в пределах полос отвода железных и автомобильных дорог, иных транспортных коммуникаций и прибрежных полос водных объектов (статья 45 Закона Республики Беларусь «О растительном мире»).

За нарушение грозят большими суммами штрафов: до 20 базовых простым белорусам (900 рублей), до 100 базовых для ИП (индивидуальных предпринимателей) (4500 рублей) и до 500 базовых юрлицам (юридическим лицам) (22 500 рублей).

Все суммы регулируются статьей 16.19 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Кстати, мы писали, что в отличие от других областей, в Гомельской всё ещё актуален вопрос радиационной безопасности. Можно ли в этом регионе собирать сок и пить?

В санэпидемслужбе (санитарно-эпидемиологической службе) уточнили, что заготовка берёзового сока производится в зонах с плотностью загрязнения почв до 15 Ки/км² (кюри на квадратный километр).

Можно ли пить березовый сок в Гомельской области? Санэпидемслужба назвала допустимый уровень радиации