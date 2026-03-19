Можно ли пить березовый сок в Гомельской области? Санэпидемслужба назвала допустимый уровень радиации

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Опубликовано: 19.03.2026 09:52 , Обновлено: 19.03.2026

В Гомельской области, как и по всему югу страны, стартовал сезон сбора берёзового сока. Но в отличие от других областей, в Гомельской всё ещё актуален вопрос радиационной безопасности. Можно ли в этом регионе собирать сок и пить?

В санэпидемслужбе (санитарно-эпидемиологической службе) уточнили, что заготовка берёзового сока производится в зонах с плотностью загрязнения почв до 15 Ки/км² (кюри на квадратный километр).

Там уточнили, что, например, в лесах Мозырского лесхоза почвы имеют плотность загрязнения до 5 Ки/км². Это значит, что в этом районе заготовка берёзового сока разрешена во всех лесничествах, но по согласованию с лесничим.

Тем не менее концентрация радиоцезия в берёзовом соке зависит от условий произрастания деревьев. Так, во влажных условиях содержание цезия-137 в соке возрастает до трёх раз.

Также концентрация радиоцезия в соке возрастает до двух раз в конце периода сбора. Значит, самый безопасный сок – самый ранний.

Гомельские санэпидемиологи посоветовали собирать сок только способом “закрытой подсочки”. Это значит применять закрытые ёмкости и специальные закрытые лотки. Это предотвратит попадание в сок пыли, которая может иметь повышенное содержание радиоактивных веществ.

Не только радионуклиды

На самом деле с берёзовым соком нужно быть осторожным не только из-за радиации и не только в районах Гомельской области.

Стоит помнить, что берёзовый сок нельзя собирать близко от проезжей части и промышленных предприятий. Деревья как губка впитывают вредные вещества из почвы. И в таком случае берёзовый сок может стать скорее “мёртвой”, чем “живой” водой, нанеся вред организму.

Подробнее про то, как правильно употреблять берёзовый сок, смотрите в видео ниже:

Санэпидемслужба предложила бесплатно проверить собранный сок на наличие радионуклидов (радиоактивных веществ).

Это можно сделать в лаборатории Мозырского зонального ЦГЭ (центре гигиены и эпидемиологии) (ул. Интернациональная, 41, кабинет № 101) ежедневно с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:30. Также можно заранее позвонить и получить консультацию по телефонам: