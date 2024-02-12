«Зачем вы это купили?» - Минчанка показала в TikTok «убогие» наборы пирожных. Подписчики оставили тысячи комментариев

🎥 Видео

Опубликовано: 12.02.2024 16:22 , Обновлено: 12.02.2024

Минчанка пожаловалась в соцсети TikTok на "убогие" наборы пирожных, которые она на днях купила в торговом центре "Момо" и в целом на испортившееся качество продукции столичного хлебозавода №5, который, по её словам, "когда-то был для многих любимчиком". Ролик за сутки набрал почти 340 тыс. просмотров, а под видео зрители устроили жаркую дискуссию на тысячи комментариев.

В своём видео женщина продемонстрировала коробку классического набора - по несколько пирожных разных видов. Возмутило её и внешний вид кондитерских изделий, и их вкусовые качества.

“Это же страх! Бисквит похож на послевоенный хлебушек. Эклеры у нас с твёрдой какашечкой, которая стучит. Это не свежее. Я уверена, что технология изготовления нарушена. Либо вы сильно экономите на продукции, либо просто-напросто руководство закрывает на всё глаза”, - возмутилась автор видео.

Увиденное сразу же нашло живой отклик у зрителей - видео за сутки набрало 340 тыс. просмотров, а число комментариев уже перевалило за тысячу. Многие согласились, что пирожные выглядят “оооочень не аппетитно”, кому-то бисквит напомнил паштет, кому-то - “черный хлеб, на который сверху положили лук”. Впрочем, далеко не все зрители встали на сторону автора ролика.

“Если вы купили не свежее, то это вы купили! Хлебозавод-то тут при чем?”, - гласил один из самых популярных комментариев. Многие задавали автору вопрос “зачем вы это купили?”, если пирожные, на её взгляд, были столь неаппетитными. На это девушка в комментариях ответила, что сами пирожные были упакованы в плотную картонную коробку, а времени проверять их внешний вид у неё не было.

Дискуссия в комментариях оказалась столь жаркой, что девушке пришлось снять ещё пару видео, в которых она подробно рассказали и обстоятельства покупки, и суть своей претензии, и даже показала саму коробку из-под пирожных. Сделала это она, чтобы доказать, что сроки годности были в пределах нормы - на коробке отчётливо видна дата 8.02.2024, а купила она набор, по ей словам, 10 февраля.

“Когда мои дети распаковали пирожные и вернулись ко мне через какое-то время и сказали: «Мама, они невкусные», я, естественно, подошла и сама убедилась, в чём вообще беда вся. А беда в том, что технология изготовления нарушена”, - подробно рассказала женщина.

По её словам, бисквиты, которые раньше они ели с удовольствием, «стали отвратительными», внешний вид тоже оказался не аппетитным.

“Желание покупать это у меня, естественно, уже отпало”, - заявила автор видео и аргументировала свою публичную жалобу стремлением побудить руководство хлебозавода “вернуться к истокам” и “снова выпускать что-то вкусное”.

Многие зрители такое желания автора ролика поддержали, отметив,что качество белорусской продукции “изменилось не в лучшую сторону”.

“Нет уже того, что было раньше, и это печально”, - отметил один из комментаторов.

“Возвращаемся в 90-е, когда не было денег, пекли сами, сейчас будем печь за отсутствия качества”, - написал другой.

Ранее Телеграф рассказал, как видео покупателя из гомельского магазинов одной из крупнейших торговых сетей Беларуси, магазина “Евроопт” за несколько дней набрало в TikTok более 750 тыс. просмотров и более тысячи возмущённых комментариев. Всё дело в том, что автор видео, не прилагая особого труда, за один поход за покупками наглядно показал сразу несколько нарушений — просроченные товары, товары без указания срока годности и даже потенциально опасные для здоровья, покрытые плесенью продукты.

«Мы ж не животные» — Видео поиска просрочки в магазине известной сети в Гомеле набрало 750 тыс. просмотров. Где нашли плесень и не только?