"Зачем они пилят живые деревья?" - Белорусы возмутились вырубке насаждений на улицах Минска. Что говорят чиновники?

🎥 Видео

Опубликовано: 19.03.2024 18:05 , Обновлено: 19.03.2024

Белорусы разместили в TikTok видео, где показали вырубку деревьев на улицах Минска. Что говорят власти?

В первом ролике женщина показала, как работники в спецодежде срезают деревья на улице Ленина в столице. “Подскажите мне, пожалуйста, зачем они это делают? Зачем они пилят абсолютно здоровые, живые деревья?”, - спросила автор видео.

“В Беларуси, чтобы в городе дерево спилить, надо получить кучу разрешений. Раз пилят, значит, это правильно”, - ответил один из комментаторов.

Другие высказали свои предположения: “Может, корни повреждают плитку, когда дерево слишком большое?”

“Чтобы старые внутри трухлявые кроны (снаружи не заметно) при очередном летнем урагане не принесло на ваш автомобиль”, - написал пользователь.

“Дрова в Европу отправляют. А то бедные замерзают там”, - пошутил еще один комментатор.

Другое видео - тоже из Минска. “Зачем уничтожать природу? И так нет, в целом, особо деревьев”, - сказал автор.

Ответы примерно такие же, как и к предыдущему ролику: “Чтобы при сильном ветре ветками окна не разбило и меньше последствий при падении дерева”.

“Потому что старые корни не дают развиваться новым”, - предположил другой пользователь TikTok.

Что говорят в “Минскзеленстрое”

По словам гендиректора предприятия Александра Ермоловича, работы по обрезке ветвей и сносу сухостойных деревьев на территориях, закрепленных за ЖКХ, происходят в соответствии с обращениями на портале 115.бел. За 2023 год там зарегистрировали около 9 тыс. заявок на эти темы.

«Минскзеленстрой», Минское городское жилищное хозяйство и Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды единогласны во мнении, что необходимо создание в каждом районе постоянно действующей комиссии с обязательным включением в ее состав эколога районного «Зеленстроя». Этот совет должен рассматривать вопросы обрезки деревьев на придомовых территориях, в том числе решать, есть ли необходимость в обрезке конкретных насаждений, на которые жители оставили заявки на 115.бел”, - рассказал Ермолович.

По его словам, в районных администрациях существуют комиссии, которые решают, удалять аварийные деревья или нет. И эти комиссии в Минске уже отклонили порядка 80 обращений по обрезке деревьев на придомовых территориях и 32 — на территориях, обслуживаемых предприятиями зеленого строительства.

Ранее Телеграф сообщал, что белорусам разрешили выкапывать в лесу деревья и кустарники, чтобы украсить свой двор. По словам министра лесного хозяйства Беларуси Александра Драгуна, человеку нужно уведомить о своем желании лесхоз или лесничество, а там укажут место, где можно выкопать бесплатно несколько деревьев.

Белорусам разрешили выкапывать в лесу деревья и кусты. Но есть нюанс