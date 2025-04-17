«Зачем это?» — Караев возмутился «слишком крутым» укреплением на учениях под Гродно. Чем не угодило?

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Опубликовано: 17.04.2025 12:59 , Обновлено: 17.04.2025

Глава Гродненского облисполкома Юрий Караев нелицеприятно отозвался о контрольно-пропускном пункте, оборудованном в рамках учений территориальной обороны под Гродно. Обращаясь к присутствовавшим на учениях председателям райисполкомов области, Караев назвал увиденное «неправильным» КПП и возмутился чрезмерными, по его мнению, затратами на его возведение.

«Уважаемые председатели, это неправильный контрольно-пропускной пункт. „Жилстрой“ один дом мог бы построить!» — заявил Караев, разглядывая внушительное сооружение из бетонных блоков и металлопрофиля, как видно на видео, опубликованном аккаунтом «Пул 4 Регион».

Глава области задал вопрос: «Что с этим будет потом?». Получив ответ, что сооружение будет «изыматься, разбираться и увозиться» сразу после окончания учений, Караев лишь усилил критику:

«Сколько затрат! На кого их положить? Привезли, поставили. Зачем это?» — поделился он своим недоумением и добавил с иронией: «Микрорайон „Северный берег“ здесь вы закопали», имея в виду новый район строительства в Минске.

В качестве наставления Караев вынес вердикт: «Это слишком круто. Надо попроще, подешевле и не так затратно делать».

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