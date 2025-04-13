С артиллерией, добровольцами и запасниками. Под Гродно объявили командно-штабные учения

Опубликовано: 13.04.2025 10:33 , Обновлено: 13.04.2025

В Гродненском районе 13 апреля стартовало трёхдневное командно-штабное учение территориальных войск. Как сообщило Министерство обороны Беларуси, учение проходит в рамках начавшегося ранее сбора. В манёврах, по данным ведомства, задействовали призванных из запаса военнообязанных, сотрудников милиции, а также «добровольцев народного ополчения». Более того, для отработки одной из задач планируется привлечь артиллерию.

В ходе учений, по информации Минобороны, военные должны отработать следующие вопросы:

Охрана и оборона объектов территориальной обороны.

Борьба с «диверсионно-разведывательными группами противника».

Обеспечение мер военного положения, в том числе с участием того самого «народного ополчения».

Особо отмечено, что при выполнении задач по «уничтожению ДРГ условного противника» подразделения территориальных войск «будут усилены артиллерийскими подразделениями».

Учение продлится до 15 апреля, а весь сбор, о котором журналисты Telegraf.news рассказывали подробнее, — до 18 апреля.

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