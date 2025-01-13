За что в Беларуси могут исключить из садового товарищества? Адвокат рассказал

Опубликовано: 13.01.2025 10:05 , Обновлено: 13.01.2025

Белорусские дачники могут потерять участок в садовом товариществе, если не будут соблюдать установленные правила. Адвокат Максим Рудковский рассказал о том, за какие нарушения в Беларуси могут исключить из СТ и какие меры необходимо предпринять, чтобы не лишиться своего участка.

Исключение возможно по решению общего собрания, если дачник:

Не вносит взносы в течение шести месяцев подряд со дня наступления срока их внесения.

Два и более раз в течение шести месяцев подряд не выполняет или ненадлежащим образом выполняет требования законодательства, устава, правил внутреннего распорядка, решений общего собрания или правления.

Не осваивает земельный участок, предоставленный для садоводства, в установленном порядке, не использует его по назначению, а также игнорирует мероприятия по защите растений или нарушает права других членов товарищества.

Не устраняет аварийные ситуации, создаваемые на участке (например, если есть проблемы с электро- или газоснабжением), или если мешает обслуживающему персоналу выполнять работу, а также не допускает их к приборам учёта.

Самовольно подключается к электросети либо не выполняет условия электроснабжения.

Выбывшие из состава СТ или их наследники обязаны в течение года продать свой участок, домик и прочие постройки. Также нужно погасить все задолженности по взносам и пеням, [link href=“https://aif.by/timefree/dacha/kak_ne_lishitsya_chlenstva_v_sadovom_tovarishchestve” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщило [/link] издание aif.by.

Тем не менее, у исключённого из СТ есть право обжаловать это решение в суде. Также он может подать заявление о восстановлении в СТ, если устранит нарушения, которые послужили причиной для исключения.

Как правило, исключение из СТ происходит только после письменного предупреждения правления. Отказ от получения письменного предупреждения также считается надлежащим уведомлением.

Ранее Telegraf.news писал, что флорист минского салона цветов назвала 13 самых капризных растений и объяснила, чем они могут разочаровать после покупки.

Флорист назвала 13 растений в горшках, которые почти всегда погибают после покупки. Вот какие вазоны лучше не дарить