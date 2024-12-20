"Яндекс Go" предложил жаловаться на стоимость такси прямо в приложении. На какую кнопку нажать?
В приложении "Яндекс Go" появилась возможность для пассажиров пожаловаться на цену поездки на такси с помощью одной кнопки. Как это работает?
Так, функция должна появится после выбора тарифа и маршрута. Чтобы появилась кнопка “пожаловаться на цену”, нужно нажать на саму стоимость.
В разделе добавили возможность можно указать, в чем именно проблема:
- в итоговой сумме;
- изменении стоимости из-за пробок или высокого спроса.
Кроме того, можно посмотреть и правила расчёта.
“Сотрудники службы поддержки оперативно ответят на обращения, объяснят детали ценообразования и дадут советы, как можно сэкономить на следующих поездках”, — пояснили в пресс-службе.
Далее компания пообещала “проанализировать все отзывы на цены”, чтобы “точнее установить, в каких ситуациях пассажиров не устраивает цена на такси” и “разработать новые меры по сдерживанию цен в 2025 году”.
Пока функция работает в тестовом режиме и доступна не всем. Также неизвестно, есть ли возможность жаловаться на цены в приложении в Беларуси. Однако в “Яндекс Go” пообещали, что “новая функция будет доступна всем пользователям постепенно”.
Ранее Telegraf.news писал, что cервис “Такси” в “Яндекс Go” пообещал снизить комиссию с заказов для белорусских таксистов во время повышенного спроса. В компании пояснили, как это будет работать.
«Яндекс Go» пообещал снизить комиссию для таксистов в Беларуси. Как может отразиться на пассажирах?