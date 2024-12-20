"Яндекс Go" предложил жаловаться на стоимость такси прямо в приложении. На какую кнопку нажать?

Опубликовано: 20.12.2024 12:39 , Обновлено: 20.12.2024

В приложении "Яндекс Go" появилась возможность для пассажиров пожаловаться на цену поездки на такси с помощью одной кнопки. Как это работает?

Так, функция должна появится после выбора тарифа и маршрута. Чтобы появилась кнопка “пожаловаться на цену”, нужно нажать на саму стоимость.

В разделе добавили возможность можно указать, в чем именно проблема:

в итоговой сумме;

изменении стоимости из-за пробок или высокого спроса.

Кроме того, можно посмотреть и правила расчёта.

“Сотрудники службы поддержки оперативно ответят на обращения, объяснят детали ценообразования и дадут советы, как можно сэкономить на следующих поездках”, — пояснили в пресс-службе.

Далее компания пообещала “проанализировать все отзывы на цены”, чтобы “точнее установить, в каких ситуациях пассажиров не устраивает цена на такси” и “разработать новые меры по сдерживанию цен в 2025 году”.

Пока функция работает в тестовом режиме и доступна не всем. Также неизвестно, есть ли возможность жаловаться на цены в приложении в Беларуси. Однако в “Яндекс Go” пообещали, что “новая функция будет доступна всем пользователям постепенно”.

Ранее Telegraf.news писал, что cервис “Такси” в “Яндекс Go” пообещал снизить комиссию с заказов для белорусских таксистов во время повышенного спроса. В компании пояснили, как это будет работать.

«Яндекс Go» пообещал снизить комиссию для таксистов в Беларуси. Как может отразиться на пассажирах?