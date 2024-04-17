Wildberries запустил продажу автомобилей. Оплата при получении?

Опубликовано: 17.04.2024 12:31 , Обновлено: 17.04.2024

Популярный российский маркетплейс Wildberries объявил, что с 18 апреля начинает продажу автомобилей. Оформить заказ можно только по полной предоплате, а ассортимент пока ограничится одной китайской маркой.

Теперь стать счастливым обладателем нового авто можно всего в пару кликов. После оформления заказа официальный дилер согласует с вами место доставки, а договор купли-продажи заключат непосредственно перед выдачей машины. При этом, сообщили в пресс-службе, покупку доставят домой или к ближайшему пункту выдачи.

Пока каталог ограничится лишь китайской маркой Chery. Заказ на первом этапе будет доступен для жителей Москвы и некоторых других областей России. Со временем зона доставки будет расширяться, отметили в компании. Когда функция будет доступна белорусам, пока неизвестно.

Кроме того, руководство Wildberries заявило, что планирует развивать новую категорию товаров «Транспортные средства». Ожидается, что, кроме автомобилей, в скором времени в продаже появятся мотоциклы, квадроциклы и снегоходы.

Ранее Telegraf.news писал, что популярный у белорусов маркетплейс Wildberries запустил видеоотзывы. В пресс-служба компании пообещали, что со временем функция будет доступна для всех покупателей, но пока воспользоваться ею могут не все.

Раньше под карточками с товарами можно было оставлять лишь фотографии, а теперь — и видео. Суть нововведения состоит в том, чтобы показать ту или иную вещь со всех сторон. Возможно, это сможет помочь другим любителям онлайн-шопинга сделать более осознанный выбор.

Wildberries добавил видеоотзывы на товары. Но воспользоваться функцией могут не все