Wildberries вернул белорусам 14-дневный срок хранения товаров. Но очереди остались
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Российский интернет-мегамаркет Wildberries отменил решение сократить срок хранения заказанных товаров на своих пунктах самовывоза до семи дней.
Так, в приложении маркетплейса снова показывает, что заказ можно забрать в течение 14-ти дней.
Как пояснили в пресс-службе Wildberries изданию Точка, сделали это «для удобства покупателей».
При этом в последнее время по всей Беларуси в пунктах вывоза наблюдаются огромные очереди. Люди пытаются забрать заказы в преддверии новогодних праздников. В компании не объяснили, что собираются делать для решения проблемы.
Напомним, с 5 декабря интернет-мегамаркет сократил срок хранения товаров в своих пунктах выдачи до семи дней.