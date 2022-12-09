Wildberries вернул белорусам 14-дневный срок хранения товаров. Но очереди остались

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Опубликовано: 09.12.2022 11:41 , Обновлено: 09.12.2022

Российский интернет-мегамаркет Wildberries отменил решение сократить срок хранения заказанных товаров на своих пунктах самовывоза до семи дней.

Так, в приложении маркетплейса снова показывает, что заказ можно забрать в течение 14-ти дней.

Как пояснили в пресс-службе Wildberries изданию Точка, сделали это «для удобства покупателей».

При этом в последнее время по всей Беларуси в пунктах вывоза наблюдаются огромные очереди. Люди пытаются забрать заказы в преддверии новогодних праздников. В компании не объяснили, что собираются делать для решения проблемы.

Фото: Tochka.by

Фото: Tochka.by

Фото: NewGrodno.by

Напомним, с 5 декабря интернет-мегамаркет сократил срок хранения товаров в своих пунктах выдачи до семи дней.

Wildberries сократил срок хранения заказанных товаров