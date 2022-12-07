Wildberries сократил срок хранения заказанных товаров

Опубликовано: 07.12.2022 10:37 , Обновлено: 07.12.2022

Российский интернет-мегамаркет Wildberries решил сократить срок хранения товаров в своих пунктах выдачи. Об этом маркетплейс оповестил в том числе белорусов.

«В ближайшее время срок хранения товаров изменится и будет составлять 7 дней», — сказано в сообщении, передает 1prof.by.

Решение вступило в силу 5 декабря. Теперь, если клиент не успеет забрать заказ, его отправят обратно на склад.

СМИ пишут, что интернет-магазин решил сократить срок хранения, чтобы уменьшить нагрузку на пункты выдачи перед праздниками.

Ранее Телеграф писал, что Wildberries пообещал открыть на своем сайте раздел «Сделано в Беларуси». Планируется, что в особый раздел начнут добавлять товары только от верифицированных белорусских производителей.

Wildberries пообещал создать раздел «Сделано в Беларуси»