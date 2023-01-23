Лукашенко приказал КГК разобраться с российским Wildberries

Опубликовано: 23.01.2023 10:51 , Обновлено: 23.01.2023

Александр Лукашенко приказал Комитету госконтроля (КГК) разобраться с ситуацией, сложившейся вокруг филиала российского интернет-магазина Wildberries в Беларуси. Тот неоднократно нарушил распоряжения МАРТ.

В КГК подсчитали, что от действий российской торговой площадки пострадали более 124 тысяч белорусов, а общий ущерб оценили в сумму более 1 миллиона рублей.

Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов рассказал, что “в пик, когда уже все новогодние праздники проходили” торговая площадка ввела в нарушение указания МАРТ платный возврат товаров.

“Мы опять понесли предписание, что оно нарушает законодательство белорусское. И компания, к сожалению, не исполнила. В связи с тем, что предписание МАРТ было не исполнено, был нарушен закон, мы обратились в суд”, - рассказал чиновник. В итоге компанию оштрафовали в Беларуси на более чем 700 рублей.

“Президент очень жестко на это отреагировал и поручил в кратчайшие сроки восстановить все законные права граждан. В результате в течение двух дней деньги все гражданам были возвращены, как и отменено это правило. Помимо этого, Комитет госконтроля осуществляет контроль за другими интернет-площадками”, - заявил председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов.