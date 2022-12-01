Wildberries пообещал создать раздел «Сделано в Беларуси»

Опубликовано: 01.12.2022 12:03 , Обновлено: 01.12.2022

В российском интернет-мегамаркете Wildberries пообещали открыть на своем сайте раздел «Сделано в Беларуси». Об этом сообщили в Агентстве внешнеэкономической деятельности.

Планируется, что в особый раздел начнут добавлять товары только от верифицированных белорусских производителей, пишет «Про бизнес».

«В этом разделе будет сниженная конкуренция, поэтому автоматически все подтвержденные производители будут попадать в топ выдачи», — пояснили в Агентстве.

Технически раздел уже создан, и сейчас идет его наполнение, утверждают там.

Обещают, что «Сделано в Беларуси» откроют «в течение недели-двух».

А еще представители Агентства сообщили, что договариваются с Белпочтой о появлении специального тарифа для маркетплейсов. Сейчас обсуждают его стоимость.

Ранее Телеграф писал, что в конце сентября Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) призвало белорусов требовать от интернет-магазина Wildberries 3 рубля, которые тот брал за возврат товара. Оказывается, маркетплейс действительно начал возвращать деньги.

Wildberries начал возвращать белорусам по 3 рубля. Вот что для этого нужно сделать