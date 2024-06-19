Wildberries объявил о создании новой торговой интернет-площадки. А в Беларуси будет?

Опубликовано: 19.06.2024 10:12 , Обновлено: 19.06.2024

Российский интернет-магазин Wildberries, который работает и в Беларуси, сообщил о создании совместно с группой компаний Russ "новейшей цифровой торговой платформы".

Как рассказали в пресс-службе Wildberries, цель объединения - создать “современную высокотехнологичную цифровую торговую платформу”, а также дать возможности для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия.

Основой для создания и развития “нового цифрового рынка” станут собственные склады, логистические хабы, цифровая медиаплатформа, сеть “современных рекламных конструкций”, перечислили в Wildberries.

Там дополнили, что эта новая торговая интернет-площадка позволит “миллионам представителей среднего, малого и микробизнеса” применять “уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров”, а также поможет увеличить экспорт.

Как рассказали в пресс-службе Wildberries, география проекта - Россия, страны Содружества Независимых Государств (вероятно, в том числе и Беларусь), Азии, Африки, Ближнего Востока, Индия, Китай (всего новая площадка запланировала охватить более 5,8 млрд человек).

Ранее Telegraf.news рассказывал, что Wildberries объявил о начале продажи автомобилей с 18 апреля 2024 года. В компании рассказали, что оформить заказ можно только по полной предоплате, а ассортимент пока ограничится одной китайской маркой.

Wildberries запустил продажу автомобилей. Оплата при получении?