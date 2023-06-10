"Выросла в 10 раз" – В Минздраве объяснили большие очереди на протезирование в Беларуси

Опубликовано: 10.06.2023 10:26 , Обновлено: 10.06.2023

Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич заявил о серьёзном увеличении очереди на операции по протезированию суставов в стране. По его словам, если раньше количество ожидающих эндопротезов насчитывало несколько тысяч белорусов, то за последние годы очередь выросла в 10 раз. "Но у нее другой характер", - подчеркнул министр.

Дмитрий Пиневич пояснил, что сегодня в очередь на эндопротезирование ставят всех пациентов - и тех, “которым крайне необходимо поменять сустав”, и тех, “которым назначено, но они боятся или просто откладывают день прихода к врачу”.

Как сообщили в Минздраве, уже в июле этого года белорусский производитель эндопротезов восстановит поставки. Министр пообещал обеспечить протезами суставов все медицинские центры в стране. Всего в стране, по данным ведомства, действует 46 центров, в которых проводят операции по замене тазобедренных суставов, и 16 центров, где меняют коленные суставы. в

“Доступность медицинской помощи должна повыситься, увеличится и ее качество - это требование президента”, - подчеркнул Пиневич.

«Срок ожидания вычисляется математически» — Чиновники назвали причину больших очередей на протезы в Беларуси

Напомним ранее о том, что белорусам “не стоит пугаться” больших сроков ожидания на операцию по протезированию суставов, заявил заместитель директора по научной работе РНПЦ травматологии и ортопедии Виктор Аносов. Комментируя ситуацию с большими очередями на получение эндопротезов, он отметил, что в Беларуси “очередь по сравнению со странами-соседками не такая и большая”, а сроки ожидания “вычисляются математически”.

А замначальника управления Генпрокуратуры Вячеслав Демидович рассказл о создании «единой информационной системы эндопротезирования», которая пока ведётся «в режиме более «ручного» управления».