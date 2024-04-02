Выпускников предупредили, что принять решение о поступлении в эти белорусские вузы нужно до 15 апреля

Опубликовано: 02.04.2024 13:10 , Обновлено: 02.04.2024

В Могилёвском институте МВД напомнили, что будущие милиционеры до 15 апреля должны обратиться в отдел внутренних дел по месту жительства. Столь ранние сроки связаны с тем, что каждый абитуриент в обязательном порядке проходит профессиональный отбор, который включает проведение специальной проверки и медицинское освидетельствование.

При успешном прохождении всех этапов оформляется личное дело. В силовой вуз оно должно поступить не позднее 1 июня. Следующий шаг – экзамены. Будущим правоохранителям необходимо сдать три предмета: русский или белорусский язык, иностранный язык и обществоведение. Два в формате ЦЭ, один – ЦТ. Экзамен по физической подготовке при поступлении абитуриенты не сдают.

“Нельзя расслаблять­ся из-за отсутствия вступительного экзамена по физической подготовке. Ведь уже в первом семестре курсанты сдают нормативы, которые значительно сложнее школьных. И с каждым полугодием требования будут только повышаться!”, — отметил начальник Могилёвского института МВД Роман Романчук.

В прошлом году Минобразования ввело новшество, согласно которому абитуриенты участвуют в общем конкурсе милицейских вузов. Это означает, что, если не хватило баллов в Академию МВД, можно пройти по конкурсу в Институт МВД в Могилёве, и наоборот.

При этом выпускники кадетских училищ и специализированных лицеев, у которых в аттестате отметки не ниже семи, имеют право на поступление в учреждения образования МВД без вступительных экзаменов.

На таких же условиях в Могилёвский институт зачисляются имеющие аттестат об общем среднем образовании особого образца с награждением золотой (серебряной) медалью, или дипломы с отличием о профессионально-техническом (с общим средним) или среднем специальном образовании.

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве образования Беларуси заявили, что вступительная кампания 2024 года характеризуется повышением количества бюджетных мест для некоторых специальностей, а также “ужесточением” правил приёма для одной из категорий выпускников.

В Минобразования Беларуси рассказали, к кому из абитуриентов в этом году «ужесточены требования»