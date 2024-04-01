В Минобразования Беларуси рассказали, к кому из абитуриентов в этом году "ужесточены требования"

Опубликовано: 01.04.2024 09:29 , Обновлено: 01.04.2024

В Министерстве образования Беларуси заявили, что вступительная кампания 2024 года характеризуется повышением количества бюджетных мест для некоторых специальностей, а также "ужесточением" правил приёма для одной из категорий выпускников.

Министр образования Андрей Иванец в эфире белорусского телевидения заявил, что в этом году “существенным образом ужесточены требования” к ребятам, которые планируют поступать на целевую форму подготовки. По его словам, это очень важный аспект, поскольку ключевую роль в зачислении сыграет балл аттестата: он должен быть не ниже 7.

“Анализируя результаты прошлой и позапрошлой вступительной кампании, мы видим то, что количество ребят, которые поступают на целевую форму подготовки, с каждым годом растёт. Уверены, в этом году мы вправе ожидать тоже такого роста”, — рассказал Министр образования.

Также Андрей Иванец отметил, что в этом году бюджетных мест станет больше. По его словам, “это очень существенный шаг” навстречу будущим медикам, педагогам и тем, кто планирует поступать на инженерно-технические специальности.

В Минобразования заявили, что также увеличиваются наборы в колледжи. Планируется, что бюджетных мест станет больше:

на 3-3,5 тысячи на уровне среднего специального образования;

на 1,5 тысячи на уровне профессионально-технического образования.

При этом Андрей Иванец добавил, что количество мест для студентов-платников снижается, “снижается существенно”.

“Фактически для будущего педагога, учителя мы практически полностью перешли на бюджетную форму получения образования для тех ребят, которые будут поступать уже в этом году. По медицинским работникам мы фактически тоже перешли, уже практически 90 % набора – это будет тоже бюджетный набор”, — добавил Министр образования Беларуси.

Однако существует определённый перечень специальностей, которые на данный момент не востребованы в экономике. В таких случаях, подчеркнул Иванец, “мы идём навстречу и предусматриваем, чтобы в наших вузах были места для платной формы получения образования”.

Ранее Telegraf.news писал, что у белорусских выпускников, имеющих право на льготы при поступлении, в этом году появится больше шансов стать студеном вуза, не сдавая экзамен. Министерство образования расширило перечень специальностей, на которые можно поступать, не проходя вступительные испытания.

В обновлённом списке оказалось в общей сложности 69 специальностей для зачисления вне конкурса и «для определения конкурса на условиях целевой подготовки». Таким образом, по сравнению с прошлым годом этот перечень прирос 16 новыми специальностями:

историческое образование,

белорусская филология,

русская филология,

библиотечно-информационная деятельность,

география,

землеустройство и кадастры,

технология стекла, керамики и вяжущих материалов,

оборудование и технологии вакуумной, компрессорной и низкотемпературной техники,

техническая эксплуатация воздушных судов и средств наземного обеспечения полетов,

подвижный состав железнодорожного транспорта,

системы обеспечения движения поездов,

технологии транспортных процессов,

железнодорожный путь и путевое хозяйство,

техническое обеспечение хранения и переработки сельскохозяйственной продукции,

охрана труда на производств,

специальное и инклюзивное образование.

Отметим, что без экзаменов в вузы в Беларуси разрешено поступать победителям областных и Минской городской республиканских олимпиад по учебным предметам, медалистам и выпускникам колледжей с диплом с отличием.

Количество специальностей в белорусских вузах, на которые можно поступить без экзаменов, довели до 69