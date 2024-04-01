В Минобразования Беларуси рассказали, к кому из абитуриентов в этом году "ужесточены требования"
В Министерстве образования Беларуси заявили, что вступительная кампания 2024 года характеризуется повышением количества бюджетных мест для некоторых специальностей, а также "ужесточением" правил приёма для одной из категорий выпускников.
Министр образования Андрей Иванец в эфире белорусского телевидения заявил, что в этом году “существенным образом ужесточены требования” к ребятам, которые планируют поступать на целевую форму подготовки. По его словам, это очень важный аспект, поскольку ключевую роль в зачислении сыграет балл аттестата: он должен быть не ниже 7.
“Анализируя результаты прошлой и позапрошлой вступительной кампании, мы видим то, что количество ребят, которые поступают на целевую форму подготовки, с каждым годом растёт. Уверены, в этом году мы вправе ожидать тоже такого роста”, — рассказал Министр образования.
Также Андрей Иванец отметил, что в этом году бюджетных мест станет больше. По его словам, “это очень существенный шаг” навстречу будущим медикам, педагогам и тем, кто планирует поступать на инженерно-технические специальности.
В Минобразования заявили, что также увеличиваются наборы в колледжи. Планируется, что бюджетных мест станет больше:
- на 3-3,5 тысячи на уровне среднего специального образования;
- на 1,5 тысячи на уровне профессионально-технического образования.
При этом Андрей Иванец добавил, что количество мест для студентов-платников снижается, “снижается существенно”.
“Фактически для будущего педагога, учителя мы практически полностью перешли на бюджетную форму получения образования для тех ребят, которые будут поступать уже в этом году. По медицинским работникам мы фактически тоже перешли, уже практически 90 % набора – это будет тоже бюджетный набор”, — добавил Министр образования Беларуси.
Однако существует определённый перечень специальностей, которые на данный момент не востребованы в экономике. В таких случаях, подчеркнул Иванец, “мы идём навстречу и предусматриваем, чтобы в наших вузах были места для платной формы получения образования”.
Ранее Telegraf.news писал, что у белорусских выпускников, имеющих право на льготы при поступлении, в этом году появится больше шансов стать студеном вуза, не сдавая экзамен. Министерство образования расширило перечень специальностей, на которые можно поступать, не проходя вступительные испытания.
В обновлённом списке оказалось в общей сложности 69 специальностей для зачисления вне конкурса и «для определения конкурса на условиях целевой подготовки». Таким образом, по сравнению с прошлым годом этот перечень прирос 16 новыми специальностями:
- историческое образование,
- белорусская филология,
- русская филология,
- библиотечно-информационная деятельность,
- география,
- землеустройство и кадастры,
- технология стекла, керамики и вяжущих материалов,
- оборудование и технологии вакуумной, компрессорной и низкотемпературной техники,
- техническая эксплуатация воздушных судов и средств наземного обеспечения полетов,
- подвижный состав железнодорожного транспорта,
- системы обеспечения движения поездов,
- технологии транспортных процессов,
- железнодорожный путь и путевое хозяйство,
- техническое обеспечение хранения и переработки сельскохозяйственной продукции,
- охрана труда на производств,
- специальное и инклюзивное образование.
Отметим, что без экзаменов в вузы в Беларуси разрешено поступать победителям областных и Минской городской республиканских олимпиад по учебным предметам, медалистам и выпускникам колледжей с диплом с отличием.
Количество специальностей в белорусских вузах, на которые можно поступить без экзаменов, довели до 69