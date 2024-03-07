"Вы просто офигеете!" — Белорус похвастался студенческим общежитием в Пинске. В других регионах ответили

🎥 Видео

Опубликовано: 07.03.2024 11:39 , Обновлено: 07.03.2024

В соцсетях один из пользователей поделился роликом, в котором показал одно из общежитий студенческого города в Пинске. Правда, мнения людей в комментариях разделились.

“Сейчас я покажу, где проживают дети, которые приезжают учиться. Вы просто офигеете”, — произнёс автор видео на фоне одного из общежитий Полесского госуниверситета.

“Много раз там была! А внутри ещё лучше! Моя студентка жила в этом общежитии”, — высказалась под видео одна из женщин.

Другой же пользователь посоветовал “показать суровую реальность и общежитие через дорогу”.

“А если показать те общаги, в которых живут 95% студентов, а не самые топовые?..” — также добавили под роликом.

Еще один комментатор поделился: “В Пинске классная общага, у меня там два студента. А вот один в БНТУ жил в Минске, так плакать хотел”.

“Красиво! Была я в общаге Института культуры в Минске. Страх, лучше один раз увидеть…” — продолжили тему в комментариях.

“В Гродно в аграрном университете тоже общаги жесть. Привезла дочку и плакала…”, — поделилась еще одна женщина.

Ранее Телеграф писал о том, что белоруска опубликовала видео, где показала жировку официально нетрудоустроенного человека — “100% коммуналку для тунеядцев”. Тема явно заинтересовала пользователей — менее чем за сутки ролик набрал более 300 тыс. просмотров, 2,5 тыс. лайков и около тысячи комментариев. Многие люди назвали суммы в своих жировках.

«Хорошо, что ребенок прописан» — Женщина показала, что такое 100% коммуналки для тунеядцев. Белорусы назвали свои суммы