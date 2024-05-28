"Вы ее пьете?" - В Смолевичах пожаловались на коричневую воду в кране. Белорусы из других районов ответили

🎥 Видео

Опубликовано: 28.05.2024 09:49 , Обновлено: 28.05.2024

Жители города Смолевичи в Минской области пожаловались на качество питьевой воды, которая течёт в местных многоэтажках из-под крана. Один из них выложил в соцсети TikTok короткий ролик, в котором наглядно продемонстрировал ржавую воду с примесями песка, видимые невооружённым взглядом. В комментариях под роликом ользователи соцсети

При этом автор видео подчеркнул, что такое качество воды у них всегда, а не после промывки труб, как предположили некоторые комментаторы под роликом.

“Она постоянно такая, с момента как заселились в квартиру 14 лет назад. Особенно сильно ржавая после дождей бывает”, - пояснил автор.

“Бомбезный эффект”

Многие комментаторы под видео утверждали, что “проблема уйдёт” и получится “бомбезный эффект”, как только хозяева сами поставят хороший фильтр или поменяют кран. Однако, автор видео заявил, что “относительно недавно меняли кран”, но из-за ржавой воды “его на долго не хватает” и кран начинает протекать.

Что же касается фильтра, то, как верно подметили некоторые зрители, те фильтры, “которые копейки стоят”, при таком качестве воды вряд ли справятся с проблемой, поэтому если и ставить - то более качественный и, следовательно, более дорогой.

“Более-менее нормальный, 3 картриджа на замену стоит +/- 100 рублей. При такой воде раз в квартал точно менять надо”, - пояснил один из зрителей

И пока одни давали “полезные советы” автору, другие искренне удивлялись, как вообще можно использовать такую воду.

“Вы что её пить собрались?”, - задался вопросом один из зрителей.

На что автор ролика пояснил, что перед тем, как пить воду из-под крана, жителям дома приходится пропускать её через специальный фильтр-кувшин, а затем - кипятить. Однако, проблему это не решает, ведь мыть посуду, стирать одежду и мыться самим жителям многоэтажек всё равно приходится проточной водой.

У всех такое?

Между тем, судя по комментариям, с аналогичной проблемой сталкиваются белорусы по всей стране. Среди таких комментаторов нашлись жители Жодино, Бобруйска, посёлка Дружный Пуховичского района, Кобрине, Кличеве, Солигорске, Михановичах и других городов и посёлков Беларуси. Многие из них, кстати, связывали ситуацию не с плохим качеством самой воды, а со старыми трубами, по которым она течёт.

“Вода нормальная, а вот трубы ржавеют. У всех такое”, - резюмировал один из зрителей.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что на низкое качество воды этой весной пожаловались и жители сравнительно нового района под Минском - Новой Боровой. По их словам, вместо воды из-под крана у них долгое время шла “нефть” . В мэрии Минска и ЖКХ отреагировали на проблему.

Жители Новой Боровой пожаловались на “нефть” вместо воды из-под крана. В мэрии Минска и ЖКХ отреагировали