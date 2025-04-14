Вторая область в Беларуси объявила об окончании отопительного сезона

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Опубликовано: 14.04.2025 17:33 , Обновлено: 14.04.2025

Брестский горисполком 14 апреля сообщил о прекращении отопительного сезона в городе. Там рассказали, когда именно отключат тепло. Тем временем Брестский облисполком написал рекомендательное письмо о прекращении отопления в регионе.

” 15 апреля в Бресте официально заканчивается отопительный сезон для всех потребителей тепловой энергии!” - [link href=“https://t.me/brestgik/18834” target=“_blank” rel=“noopener”] написали [/link] в Telegram-канале Брестского горисполкома. “Среднесуточная температура, в принципе, достигла тех показателей, которые рекомендуются нормативными документами для окончания отопительного сезона”, - утверждает генеральный директор Брестского городского ЖКХ Андрей Гашев.

А в письме облисполкома для городских и районных исполнительных комитетов Брестчины сказано, как [link href=“https://belta.by/regions/view/otopitelnyj-sezon-zavershajut-v-brestskoj-oblasti-708948-2025/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] госагентство БелТА, следующее: “В связи с прогнозируемым устойчивым повышением температуры наружного воздуха необходимо рассмотреть вопрос о прекращении подачи тепловой энергии для нужд отопления”.

То есть конкретной даты не обозначили, но жителям Брестской области стоит ожидать отключения отопления если не 15 апреля, то в ближайшие дни.

Кстати, в Брестском городском ЖКХ отчитались, что уже начали подготовку к следующему осенне-зимнему периоду. “Начали где-то вскрывать теплотрассы. Будем приступать к их плановой замене”, - поделился гендиректор Гашев.

Ранее Telegraf.news писал, что об отключении отопления также с 15 апреля в Гродно сообщил местный горисполком. «В ближайшие дни столбик термометра поднимется выше +20°С, а к пятнице синоптики прогнозируют +26°С», — объяснили решение в ведомстве.

В одном из областных центров Беларуси объявили дату отключения отопления

Когда отопление отключат полностью?

Отключать отопление в жилых домах в Беларуси начинают тогда, когда среднесуточная температура начинает держаться не ниже +8°С . Если такая температурная картина сохраняется в течение трех суток , местные власти выносят на обсуждение вопрос о завершении отопительного сезона. Такой же норматив действует для отопления в общежитиях, театрах и общегородских банях.

А вот в социальных объектах, школах, детских садах и медучреждениях действует несколько иной норматив: для отключения отопления там средняя температура на протяжении трех суток должна держаться выше +10°C .

В первую очередь батареи в Беларуси отключают в общественных, административных зданиях, а также на промышленных предприятиях. Жилищный фонд, общежития, вузы, театры, общегородские бани, гостиницы относятся ко второй линии отключения. И только потом тепло перестают подавать в детские сады, школы, поликлиники и больницы, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы, библиотеки.