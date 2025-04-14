В одном из областных центров Беларуси объявили дату отключения отопления

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Опубликовано: 14.04.2025 13:36 , Обновлено: 14.04.2025

Уже середина апреля - начинается сезон отключения отопления в Беларуси. Первым об этом сообщил Гродненский горисполком. В ведомстве назвали конкретную дату, а также рассказали, кто почувствует уход тепла в первую очередь.

Так, Гродненский горисполком [link href=“https://t.me/grodno_ispolkom/7321” target=“_blank” rel=“noopener”] согласовал [/link] отключение систем отопления в областном центре с 15 апреля для потребителей “первой очереди”. “В ближайшие дни столбик термометра поднимется выше +20°С, а к пятнице синоптики прогнозируют +26°С”, - объяснили решение в ведомстве.

Первыми отток тепла должны почувствовать потребители на промышленных предприятиях, в административных зданиях. Горисполком назвал такую очередность:

Общественные и административные здания, промышленные организации. Общегородские бани, театры, учреждения образования (кроме школ и детских садов), общежития, жилищный фонд . Гостиницы, библиотеки, государственные архивы, музеи, учреждения социального обеспечения, медицинские, лечебно-профилактические, школьные и детские дошкольные учреждения образования, специализированные учебно-спортивные учреждения.

[info_b]К слову, в Гродненском горисполкоме отметили, что в 2024-м отопление на промышленных предприятиях начали отключать 2 апреля.[/info_b]

В других регионах о датах отключения отопления пока не сообщали.

Когда отопление отключат полностью?

Отключать отопление в жилых домах в Беларуси начинают тогда, когда среднесуточная температура начинает держаться не ниже +8°С . Если такая температурная картина сохраняется в течение трех суток , местные власти выносят на обсуждение вопрос о завершении отопительного сезона. Такой же норматив действует для отопления в общежитиях, театрах и общегородских банях.

А вот в социальных объектах, школах, детских садах и медучреждениях действует несколько иной норматив: для отключения отопления там средняя температура на протяжении трех суток должна держаться выше +10°C .

В первую очередь батареи в Беларуси отключают в общественных, административных зданиях, а также на промышленных предприятиях. Жилищный фонд, общежития, вузы, театры, общегородские бани, гостиницы относятся ко второй линии отключения. И только потом тепло перестают подавать в детские сады, школы, поликлиники и больницы, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы, библиотеки.

Ранее Telegraf.news писал, что жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) Минской области 21 марта объявило о переходе на режим “протапливания”. Наши журналисты разобрались, что это означает для рядовых потребителей, какая температура должна держаться в квартирах и куда обращаться, если в квартире холоднее.

ЖКХ объявило о переходе на «протапливание» в одном регионе Беларуси. Какую температуру в квартирах пообещали и когда отключат?