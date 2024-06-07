Всё ради праздника. Коммунальщики пообещали не отключать горячую воду в Минске на 3 дня в июле

Опубликовано: 07.06.2024 14:22 , Обновлено: 07.06.2024

"Минские тепловые сети» и «Минсккоммунтеплосеть» сообщили радостную новость для некоторых белорусов. На период празднования Дня Независимости, который отмечается в стране 3 июля, жителям столицы вернут "тёпленькую". Так, перерыв в технологических работах пообещали сделать со 2 по 4 июля.

Чтобы обеспечить надёжное и бесперебойное водо- и энергоснабжение, поставщики услуг 3 июля пообещали организовать работу дополнительных бригад. Планируется, что в усиленном режиме также будет работать Городская аварийная служба, передало информагентство “Минск-Новости”.

Мингорисполком уже подготовил распоряжение о запрете проведения земляных работ на подземных инженерных сетях. Заместитель председателя ведомства Олег Корзун поручил Техническому управлению Мингорисполкома обеспечить “жёсткий контроль” соблюдения этого распоряжения, а также качества благоустройства на объектах, где работы должны закончить до Дня Независимости.

Ранее в Мингорисполкоме пообещали, что в 2024 году сроки отключения горячей воды в рамках подготовки к отопительному сезону станут меньше. Правда, радостная новость коснётся лишь жителей столицы.

Генеральный директор РУП «Минскэнерго» Павел Горудко отметил, что продолжительность отключения горячего водоснабжения в Минске уже стала на порядок меньше: если в 2020 году показатель составлял в среднем 13,4 суток, то в 2023 году — 10,3. Теперь же белорусские власти сообщили, что греть тазики и кастрюли минчанам придётся не более 10 дней, [link href=“https://www.belta.by/regions/view/period-otkljuchenija-gorjachej-vody-v-minske-sokratjat-do-10-dnej-635170-2024/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] информагентство «БелТА».

[info_b]Отключать горячую воду начали в столице с 15 мая, а завершить работу планируется до 29 августа.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в Беларуси начался сезон отключения горячей воды, многие белорусы уже столкнулись с “временными неудобствами”. Однако не все знают, что при отключении горячей воды важно перекрыть стояк, который подаёт её. В ЖКХ Минска пояснили почему.

«Прибор «не знает» — В ЖКХ Минска пояснили, почему важно перекрыть стояк с горячей водой при ее отключении