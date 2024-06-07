"Всем учащимся - бесплатные обеды" - Червенский колледж предложил выучиться на IT-специалиста и столяра одновременно

Опубликовано: 07.06.2024 11:17 , Обновлено: 07.06.2024

Червенский строительный колледж открыл новую специальность, можно выучиться на оператора компьютерной графики и столяра-плотника одновременно. Для всех учащихся пообещали бесплатные обеды.

На интегрированную специальность запланировали набрать в этом году 25 человек, срок обучения - три года. “100% выпускников уходят на первое рабочее место в базовые организации. На сегодняшний день мы обеспечиваем полностью всех желающих общежитием, организованы бесплатные обеды для всех учащихся колледжа”, - заверила директор учреждения Наталья Савко в репортаже телеканала СТВ.

По ее словам, в колледже провели ремонт аудиторий и мастерских, обновили материально-техническую базу. Всего же в 2024 году Червенский строительный колледж запланировал набрать 160 учащихся. Старт приема документов - 15 июня.

Судя по информации на сайте колледжа, там можно выучиться также на штукатура, маляра, облицовщика-плиточника, электрогазосварщика, каменщика, электросварщика ручной сварки и не только.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в Министерстве образования Беларуси предупредили абитуриентов о повышении конкурса на некоторые специальности в последние годы.

«Начинают набирать обороты» — В Минобразования предупредили белорусских абитуриентов о повышении конкурса на эти специальности