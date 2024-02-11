"Рождаемость точно не повысить" - Белоруска показала, что продают в одном из ТЦ Минска. Подписчицы вынесли "модный" приговор

🎥 Видео

Опубликовано: 11.02.2024 11:57 , Обновлено: 11.02.2024

Белоруска поделилась видео из минского универсама "Беларусь", где прошлась по рядам женской одежды. Ее особенно заинтересовали женские халаты и платья очень яркой, цветастой расцветки (а их там было ну очень много!). Видео уже посмотрели более 50 тыс человек, а сотни комментариев к нему в основном были не самые лестные.

“30 лет прошло,а я как будто опять оказалась в деревне в местном магазине с бабушкой ?”, - написала одна из увидевших такие модели.

“Если подобрать к этим чудо-халатикам домашнюю обувь белорусских брендов…, рождаемость точно не повысить, мужья сбегут???”, - написала другая.

Но были и те, кто нашел что-то подходящее, правда, с оговоркой: “Скажу честно, мне понравился последний халат в розовую полоску, а так, конечно, всё печально и цены вообще кошмар”.

Были и такие, что попытались защищать “бабушкин” стиль: “Выпустила бы Баленсиага такую коллекцию, все бы кричали гениально, это новый прорыв в современной моде. Все дело в навязывании взглядов на моду”.

“Тут прям все дома ходят в велюровый халатах????. А у меня есть один из этих синенький с сердечками. Качество хорошее. ?????”, - вторила другая подписчица.

Однако большинство зрителей отнеслись к модельному ряду универсама “Беларусь” очень скептически.

“В данном случае Я соглашусь, что зарплату создателям такой красоты, надо выдавать только изделиями?✌” , - посоветовал один из комментаторов.

“Хотелось бы увидеть работников этих предприятий и посмотреть им в глаза ?”, - написал один из зрителей.

Кто-то пожаловался на качество: “Так это новое ярко?, а после первой стирки мало, что “полиняет” так ещё и “сядет”?и будет красота?. плавали… знаем?”.

Кстати, оказалось, что такую одежду поставляет российский производитель под названием ООО “Париж”. И некоторые подписчицы и зрительницы прямо обрушились на товароведов торгового центра за такой странный выбор моделей, написав, что в Беларуси есть достойные производители.

Ранее Телеграф писал, что Александр Лукашенко ещё в 2022 году принял с докладом главу концерна «Беллегпром» Татьяну Лугину. По его словам, у них теперь есть шанс занять на российском и белорусском рынках нишу, которую покинули зарубежные компании.

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