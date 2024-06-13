"Всех повергло в шок" - Власти объявили рейды по предприятиям в Гродно. Какие нарушения нашли на СТО?

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Опубликовано: 13.06.2024 16:25 , Обновлено: 13.06.2024

В Гродно власти решили проверить предприятия и организации города, в частности посмотреть, как там соблюдают требования по охране труда. В один из таких рейдов мобильная группа отправилась на станцию техобслуживания (СТО).

“То, что увидели там, всех повергло в шок. Бардак, плесень и никакой техники безопасности”, - рассказали в репортаже телеканала “Гродно Плюс”.

Специалисты зафиксировали “вопиющие факты нарушения элементарных правил” на этом СТО. “Простая бесхозяйственность. Производственные помещения захламлены, подъемники не прошли испытания, электроинструмент не прошел проверку, смотровые канавы не имеют освещения, а спуск и подъем не оборудованы в соответствии с требованиями”, - перечислила начальник управления по труду, занятости и социальной защите Гродненского горисполкома Лариса Чекель.

Она дала срок “до конца дня” руководству станции для уборки мусора, на остальные нарушения - от двух недель до одного месяца.

По словам помощника прокурора Гродно Павла Бондаря, за некоторые из обнаруженных нарушений предусмотрена административная ответственность. “Если данные действия повлекут причинение телесных повреждений либо смерть сотрудника, за это предусмотрена уголовная ответственность”, - сообщил Бондарь.

Рейды по предприятиям мобильные группы запланировали проводить в областном центре по 16 июня.

Ранее Telegraf.news рассказывал о результатах проверки частного мясокомбината в Узденском районе Минской области. Там Комитет госконтроля вместе с областной прокуратурой и другими надзорными органами обнаружил немытые инструменты, отсутствие обязательных медсправок у работников и не только.

Немытые инструменты, персонал без медсправок и не только. КГК приостановил работу мясокомбината в Минской области