Немытые инструменты, персонал без медсправок и не только. КГК приостановил работу мясокомбината в Минской области

Опубликовано: 05.06.2024 13:11 , Обновлено: 05.06.2024

Комитет государственного контроля (КГК) Минской области приостановил производство продукции на частном мясоперерабатывающем предприятии в Узденском районе. Все из-за "грубых нарушений".

Их КГК вместе с областной прокуратурой и другими надзорными органами обнаружил в ходе рейдов. Контролеры установили, что на территории предприятия не поддерживают чистоту, не моют и не дезинфицируют своевременно производственные инструменты, не обеспечивают прослеживаемость сырья и готовой продукции.

[info_b]Прослеживаемость - это возможность отследить происхождение, перемещение, местонахождение пищевой продукции на всех стадиях производства, обработки.[/info_b]

Также у работников предприятия не было обязательных медицинских справок и отметок о прохождении гигиенического обучения, рассказали в Telegram-канале КГК.

В ведомстве дополнили, что сведения о результатах мониторинга направили в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия для принятия мер реагирования, которые предусмотрены законодательством.

Название этого мясоперерабатывающего предприятия в Узденском районе Комитет госконтроля не указал.

Ранее Telegraf.news сообщал, что КГК приостановил работу частного кафе в Гомеле. Ведомство вместе с областной санитарной службой зафиксировало в заведении такие нарушения, как антисанитария помещений, отсутствие горячей воды и не только.

Антисанитария, следы насекомых и не только. КГК приостановил работу частного кафе в Гомеле