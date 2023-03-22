МТС и life:) объявили об изменениях в обслуживании. Сколько теперь будут платить за связь белорусы?
Сразу два белорусских мобильных оператора - life:) и МТС - объявили об изменениях стоимости некоторых услуг со следующей недели. Что и когда изменится для белорусов и сколько теперь придется платить за мобильную связь?
Так, в компании life:) объявили о проведении “оптимизации” старых тарифных планов. С 28 марта будут закрыты сразу пять тарифных плана: S, M, L, XL и XXL.
Вместо них в компании предложили своим клиентам перейти на “новые тарифы, превосходящие по наполнению и позволяющие использовать мобильную связь по полной” - тариф Бесконечный, который обойдется пользователям в 8,9 рубля в месяц, или Бесконечный+, за который ежемесячно придется отдавать по 10,9 рубля.
Ряд изменений ждет и юридических лиц: в компании объявили о закрытии тарифов Андроид life:) и Интернет. Вместо них юридическим лицам предложили перейти на тариф Старт. На этом тарифе самая низкая абонентская плата - 3,9 рубля в месяц, за которые пользователь получает безлимитную связь внутри сети, а звонки на другие сети обойдутся в 11 копеек за минуту.
В МТС объявили о повышении цен на роуминг
В свою очередь компания МТС объявила о повышении цен на услуги международной связи, а также открытого интернета в роуминге и некоторые сервисные и дополнительные услуги. Стоимость изменится с 29 марта.
В компании заявили, что размер абонентской платы по тарифным планам, звонки внутри сети и в другие сети изменяться не будут, равно как и стоимость SMS-сообщений и интернет-трафика, использованного сверх тарифного плана. Новую стоимость подорожавших услуг МТС можно узнать по ссылке.