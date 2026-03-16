Все леса Беларуси покрыли видеонаблюдением – Минлесхоз

Опубликовано: 16.03.2026 19:05 , Обновлено: 16.03.2026

Первый замминистра лесного хозяйства Беларуси Андрей Карась заявил, что все леса страны покрыты системой видеонаблюдения. Но её главная цель – не слежка за грибниками и ягодниками, а выявление очагов пожаров.

В этом году они уже начались из-за сухой погоды в марте. «Уже произошло 14 лесных пожаров, из них 9 – в Брестской области. Горят пойменные земли. По лесному фонду – незначительные площади. Лесная охрана приведена в полную боевую готовность, все дежурят», – признался Андрей Карась.

По его словам, несмотря на то, что лес уже покрыт системой видеонаблюдения, «в этом году запланированы закупки дополнительных видеокамер».

«Мы перестраховываемся. Видеокамер у нас будет больше. Система выстроена таким образом: чем больше пересечений камер между собой, тем более точно будем определять место лесного пожара», – рассказал чиновник, объясняя, зачем ставить ещё больше камер в лесах.

Фотоловушки в действии: как работают «лесные помощники»

Ранее сотрудники Министерства лесного хозяйства рассказали и наглядно показали, как инспекторы природоохраны используют «лесных помощников». Так в ведомстве называют фотоловушки (автоматические камеры для фото- и видеофиксации), повсеместно установленные в белорусских лесах.

«Как только фотоловушка делает снимок или видео, на почту – непосредственно мне на телефон и в лесхоз – приходят файлы», – пояснил сотрудник. На этих фото и видео помимо собственно снимка человека, попавшегося в объектив фотоловушки, указаны точное время и дата.

«Теперь по нужде не сходишь» — В Минлесхозе показали, как работают и кого ловят на фотоловушки в белорусских лесах