"Все как мы любим? " - Синоптики предупредили белорусов о наступающей слякоти. А что с температурой?

Опубликовано: 10.03.2024 10:39 , Обновлено: 10.03.2024

Белорусские государственные и не очень синоптики предупредили о значительных изменениях в погоде, которые, по их словам, произойдут 11 и 12 марта в Беларуси. Речь идёт о смещении атмосферного фронта, который может принести в Беларусь осадки и слякоть. А что будет с температурой?

Погодный Телеграм-канал Nadvorie предупредил о смещении из Беларуси обширной области высокого давления. Но и это ещё не всё.

“В это же самое время над югом Европы сформируется область пониженного давления. В результате атмосферная циркуляция перестроится так, что к нам, на территорию РБ, будет поступать более тёплый и влажный воздух с юга Европы и Черного моря”, - пообещали эксперты. А это значит, что в Беларусь придут дожди, а центре и на востоке даже снег.

“Для востока Беларуси ECMWF нормально так снега (10–15 см) насчитывает. В общем опять слякоть, как мы любим”, - подытожил синоптик на ТГ-канале Nadvorie.

[inf]Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) - это независимая межправительственная организация, базирующаяся в Шинфилд Парк, Великобритания. Он управляет одним из крупнейших суперкомпьютерных комплексов в Европе и крупнейшим в мире архивом данных численного прогноза погоды. Погодные прогнозы центра являются одними из самых точных.[/inf]

В белорусском государственном погодном ведомстве, Белгидромете, не стали опровергать предсказание коллег. Там подтвердили, что в понедельник, 11 марта, погоду в Беларуси будет все ещё формировать область повышенного давления. Однако уже днём на юго-западе Республики белорусы смогут ощутить “влияние фронтального раздела”, где начнутся кратковременные дожди.

В остальной части Беларуси в Белгидромете пообещали “преимущественно” отсутствие осадков. При этом ночью в ведомстве спрогнозировали -1 -8°С, а вот днём повышение температуры до +2 +9°С.

Что касается вторника, 12 марта, то атмосферный фронт, идущий с Карпат, должен принести почти по всей территории Беларуси дожди и снег.

“Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха ночью -1 -8°С, по юго-западу 0, +3°С, днем +2 +9°С” - предсказали в Белгидромете.