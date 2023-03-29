Все белорусские гостелеканалы 31 марта будут показывать одно и то же. Почему?

Опубликовано: 29.03.2023 16:20 , Обновлено: 29.03.2023

В пятницу 31 марта с 11:00 все крупные белорусские государственные телеканалы будут несколько часов транслировать одно и то же.

Это пять ТВ-каналов Белтелерадиокомпании («Беларусь-1», «Беларусь-2», «Беларусь-3», «Беларусь-5» и «Беларусь-24»), ОНТ и СТВ. Кроме того, то же самое планируют транслировать и YouTube-каналы государственных СМИ, а также в эфире Белорусского радио.

Дело в том, что на ТВ (и не только) будут в прямом эфире показывать ежегодное послание Александра Лукашенко белорусскому народу и парламенту.

К слову, на момент написания новости на сайтах госСМИ еще не поменяли ТВ-программу. Например, на «Беларусь 1» в 10:50 планировали показывать “Скажинемолчи”, а в 11:50 — мелодраму “Зинка-москвичка”.

Кстати, около 2,5 тыс. человек пригласили послушать выступление Лукашенко вживую во Дворце Республики.

Лукашенко решил обратиться к нации 31 марта