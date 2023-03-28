Лукашенко решил обратиться к нации 31 марта

Опубликовано: 28.03.2023 12:19 , Обновлено: 28.03.2023

Александр Лукашенко решил выступить с ежегодным посланием белорусскому народу и парламенту в пятницу, 31 марта. Об этом сообщили в его пресс-службе.

Так, в телеграм-канале «Пул Первого» отметили, что «приглашенные на ? мероприятие соберутся во Дворце Республики в широком составе».

«31-го марта будет ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!??», — анонсировали там.

Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко добавил, что во Дворец планируют пригласить «более 2,5 тыс. человек». Это депутаты, сенаторы, главы министерств, местных органов власти, представители« трудовых коллективов, промышленных предприятий, сельского хозяйства, науки, образования, здравоохранения, СМИ и «дипломатического корпуса, аккредитованного в Минске».

С чем именно планирует обращаться к белорусам Лукашенко, пока не известно.

В 2022 году он выступил с посланием 28 января.