Врачи рассказали о состоянии мальчика, пострадавшего от взрыва под Жлобином

Опубликовано: 03.02.2025 18:41 , Обновлено: 03.02.2025

Состояние 6-летнего мальчика, выжившего после взрыва в деревне Луговая Вирня Жлобинского района, оценивается как тяжёлое, но относительно стабильное. Об этом сообщила заведующая отделением анестезиологии и реанимации клинической больницы скорой медицинской помощи Минска Лариса Золотухина.

Ребёнок, доставленный в Минск из Жлобинской ЦРБ реанимобилем, находится в сознании, дышит самостоятельно и разговаривает. Ему оказывается вся необходимая помощь, проводятся диагностические и лечебные процедуры.

По словам Ларисы Золотухиной, взрыв, предположительно кислородного баллона, был очень мощным, и мальчик получил серьёзные травмы: ожоги, общий контузионно-коммоционный синдром, ушиб лёгких, закрытую травму живота, перелом костей левой кисти. Также под кожей на лице и плече обнаружены инородные тела, которые частично уже удалены.

Врачи пока не взялись прогнозировать, сколько времени потребуется на восстановление ребёнка.

Напомним, трагедия произошла вечером 2 февраля во дворе частного дома. В результате взрыва погибли 35-летний мужчина и двое детей 1 года и 3 лет. Мама пострадавшего мальчика находится в тяжёлом состоянии в больнице Жлобина.

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