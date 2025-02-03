На даче под Жлобином прогремел взрыв – три человека погибли

Опубликовано: 03.02.2025 07:29 , Обновлено: 03.02.2025

Вечером 2 февраля в деревне Луговая Вирня Жлобинского района Гомельской области прогремел взрыв. По данным Следственного комитета Беларуси, погибли три человека, ещё двое с тяжелыми травмами попали в больницу.

По предварительной информации ведомства, взрыв прогремел во дворе частного дома. Предположительно, взорвался кислородный баллон. В настоящее время следователи совместно с экспертами проводят осмотр места происшествия, чтобы установить полную картину произошедшего.

Дачный участок принадлежал многодетной семье, в которой воспитывалось четверо детей. Трое в момент ЧП были на даче с родителями, ещё один ребенок в этот вечер остался в Жлобине.

В результате взрыва погибли 35-летний глава семейства и двое малолетних детей (1 и 3 года), его супругу и 6-летнего сына доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В СК сообщили, что вызвали на место трагедии сотрудников криминалистического отдела и следственного управления УСК по Гомельской области.