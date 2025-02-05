Вправе ли выписать из квартиры, если человек не живет и не платит коммуналку? Адвокат ответил белорусам

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 05.02.2025 13:04 , Обновлено: 05.02.2025

Адвокат юридической консультации Железнодорожного района Гомеля Евгений Курнасенко объяснил, вправе ли выселить человека из квартиры, который там зарегистрирован, но не живет и не оплачивает коммуналку.

По словам адвоката, это можно сделать следующим путем: собственник дома должен обратиться в суд с требованием о признании такого человека утратившим право пользования жильем.

Но это еще нужно будет доказать. “Бремя доказывания того, что человек не проживает по адресу регистрации, не участвует в оплате коммунальных и иных услуг, возлагается на истца”, - пояснил Курнасенко.

Для подготовки искового заявления и доказательства требований он порекомендовал обращаться к адвокату.

Как [link href=“https://urielt.by/news/kak-viselit-cheloveka-iz-kvartiri-po-zakonu” target=“_blank” rel=“noopener”] отметили [/link] в агентстве недвижимости “Юриэлт”, собственник не имеет права выселять:

кровных родственников хозяина жилплощади (родителей, детей, братьев и сестер, а также бабушек с дедушками),

бывшую супругу или супруга при наличии совместного ребенка,

людей, которые не владеют долей в праве собственности,

тех, кто совместно проживает на момент приватизации в данной квартире.

Ранее Telegraf.news писал, что на Национальном правовом интернет-портале Беларуси 31 января опубликовали текст президентского указа, предусматривающего повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в 2025 году. Журналисты Telegraf.news изучили документ и узнали, по каким тарифам теперь придется платить белорусам за газ, воду и отопление.

Появились тарифы для белорусов на воду, газ и отопление в 2025 году. А сколько заплатят «тунеядцы»?