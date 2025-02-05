Вправе ли выписать из квартиры, если человек не живет и не платит коммуналку? Адвокат ответил белорусам
Адвокат юридической консультации Железнодорожного района Гомеля Евгений Курнасенко объяснил, вправе ли выселить человека из квартиры, который там зарегистрирован, но не живет и не оплачивает коммуналку.
По словам адвоката, это можно сделать следующим путем: собственник дома должен обратиться в суд с требованием о признании такого человека утратившим право пользования жильем.
Но это еще нужно будет доказать. “Бремя доказывания того, что человек не проживает по адресу регистрации, не участвует в оплате коммунальных и иных услуг, возлагается на истца”, - пояснил Курнасенко.
Для подготовки искового заявления и доказательства требований он порекомендовал обращаться к адвокату.
Как [link href=“https://urielt.by/news/kak-viselit-cheloveka-iz-kvartiri-po-zakonu” target=“_blank” rel=“noopener”] отметили [/link] в агентстве недвижимости “Юриэлт”, собственник не имеет права выселять:
- кровных родственников хозяина жилплощади (родителей, детей, братьев и сестер, а также бабушек с дедушками),
- бывшую супругу или супруга при наличии совместного ребенка,
- людей, которые не владеют долей в праве собственности,
- тех, кто совместно проживает на момент приватизации в данной квартире.
Ранее Telegraf.news писал, что на Национальном правовом интернет-портале Беларуси 31 января опубликовали текст президентского указа, предусматривающего повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в 2025 году. Журналисты Telegraf.news изучили документ и узнали, по каким тарифам теперь придется платить белорусам за газ, воду и отопление.
Появились тарифы для белорусов на воду, газ и отопление в 2025 году. А сколько заплатят «тунеядцы»?