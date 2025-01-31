Вправе ли штрафовать за утерю номерка в гардеробе? Специалисты ответили белорусам

Опубликовано: 31.01.2025 16:03 , Обновлено: 31.01.2025

Наверняка многие белорусы сталкивались с утерей номерка в гардеробе, по которому выдают одежду. И, возможно, администрация заведения требовала штраф за утерю. В Региональном обществе защиты потребителей объяснили, законно ли это.

Как рассказали в организации, требование заплатить штраф за утерю номерка не имеет юридического основания. Когда человек сдает вещи в гардероб и получает номерок, он заключает с гардеробом устный договор хранения.

Если же номерок утерян, то администрация организации или заведения может лишь потребовать взыскать фактическую стоимость жетона номерка. Причем, как [link href=“https://aif.by/dontknows/zakonen_li_shtraf_za_poteryu_nomerka_v_garderobe” target=“_blank” rel=“noopener”] передала [/link] разъяснения газета “Аргументы и факты в Беларуси”, администрация не вправе заставить выплатить эту сумму на месте.

Если же клиент (посетитель, пациент и пр.) не согласен оплатить стоимость жетона, руководство организации (заведения, учреждения) вправе взыскать ущерб через суд.

Ранее Telegraf.news писал, что на рынке предупредили белорусов об уничтожении оставленных в камере хранения вещах. «Там есть камеры хранения для покупателей. На стенке – объявление, что если покупатель не заберет свои вещи до 20:00, то ячейки вскроют, а забытое выкинут», – рассказала женщина и попросила разобраться, законно ли это.

На рынке предупредили белорусов, что оставленные в камерах хранения вещи уничтожат. А что в законе?